Сергей Ковалев рассказал о цели перед завершением карьеры: «Хочу получить еще один титул»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о планах перед завершением карьеры.

«Конечно, деньги — это мотивация. Если у тебя есть деньги, то есть и энергия для того, чтобы работать

Кроме того, моей главной целью является — завершить карьеру в статусе чемпиона мира. Я подаю пример своим детям. Они должны понимать, что никогда нельзя сдаваться.

Если бы я завершил карьеру прямо сейчас, то чувствовал бы себя некомфортно до конца жизни. У меня было бы достаточно денег, но морально не было бы комфорта.

Я чувствую, что способен еще стать чемпионом мира. Это то, что я пытаюсь сделать прямо сейчас. Я хочу получить еще один титул, в еще одном дивизионе», – сказал Ковалев.

14 мая 39-летний Ковалев проведет бой против .

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