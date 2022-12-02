Сехудо выложил видео схватки с Хасбиком: Генри поймал блогера болевым на ногу
Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо выложил еще одно видео с видеоблогером Хасбуллой Магомедовым.
На этом видео Сехудо и Хасбик устроили шуточную схватку: сначала они обменивались ударами, после чего Генри перевел бой в партер и поймал Магомедова на болевой прием на ногу.
Хасбик вышел на новый уровень – собрал зал с тысячами фанатов в Аргентине и сверкнул в интервью: «Кто такой Месси?»
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