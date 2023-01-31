Фьюри – об ударной мощи Бетербиева: «Это чушь!»
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не согласился с мнением, что чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев – лучший панчер P4P.
«Кто лучший панчер? Бетербиев? Это чушь!» – сказал Фьюри.
28 января Бетербиев в 19-й раз (19-й нокаут) победил на профессиональном ринге, нокаутировав Энтони Ярда в Лондоне.
Фьюри – непобежденный тяжеловес с 33 победами в 34 боях. В декабре 2022 года Тайсон нокаутировал Дерека Чисору в 10-м раунде.
Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года
2 комментария