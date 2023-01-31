Фьюри – об ударной мощи Бетербиева: «Это чушь!»

Теги Артур Бетербиев Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не согласился с мнением, что чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев – лучший панчер P4P.

«Кто лучший панчер? Бетербиев? Это чушь!» – сказал Фьюри.

28 января Бетербиев в 19-й раз (19-й нокаут) победил на профессиональном ринге, нокаутировав Энтони Ярда в Лондоне.

Фьюри – непобежденный тяжеловес с 33 победами в 34 боях. В декабре 2022 года Тайсон нокаутировал Дерека Чисору в 10-м раунде.

Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года

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2 комментария

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mister1
Ответ Zidane 21
Лучший панчер это Деонтей Уайлдер
Согласен! От одиночного прямого попадания падал каждый, А вот с Бетербиевым я не видел чтоб от одного удара кто то рухнул и уснул
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidane 21
Лучший панчер это Деонтей Уайлдер
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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