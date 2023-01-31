Фьюри – об ударной мощи Бетербиева: «Это чушь!»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не согласился с мнением, что чемпион в полутяжелом весе – лучший панчер P4P.

«Кто лучший панчер? Бетербиев? Это чушь!» – сказал Фьюри.

28 января Бетербиев в 19-й раз (19-й нокаут) победил на профессиональном ринге, нокаутировав в Лондоне.

Фьюри – непобежденный тяжеловес с 33 победами в 34 боях. В декабре 2022 года Тайсон нокаутировал в 10-м раунде.

Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года