Пол Малиньяджи: «Бетербиев долго не продержится. Ему 38 лет, и он начал казаться уязвимым»

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях высказался о карьере чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе .

«Бетербиев долго не продержится. Ему 38 лет, я думаю, что он начал казаться уязвимым. Ударная мощь осталась, но невольно начинаешь задумываться обо всех британских противостояниях, которые могут стать большими боями в мире бокса после Бетербиева.

Начинаешь думать о поединке Джошуа Буатси против – это был бы хороший бой. Становится очень интересно. Ты начинаешь видеть направление, в котором могут пойти бойцы.

Не думаю, что у Бетербиева осталось слишком много времени», – считает Малиньяджи.

Фьюри – об ударной мощи Бетербиева: «Это чушь!»

Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года