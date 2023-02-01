Пол Малиньяджи: «Бетербиев долго не продержится. Ему 38 лет, и он начал казаться уязвимым»

Теги Пол Малиньяджи полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Пол Малиньяджи высказался о карьере чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

«Бетербиев долго не продержится. Ему 38 лет, я думаю, что он начал казаться уязвимым. Ударная мощь осталась, но невольно начинаешь задумываться обо всех британских противостояниях, которые могут стать большими боями в мире бокса после Бетербиева.

Начинаешь думать о поединке Джошуа Буатси против Энтони Ярда – это был бы хороший бой. Становится очень интересно. Ты начинаешь видеть направление, в котором могут пойти бойцы.

Не думаю, что у Бетербиева осталось слишком много времени», – считает Малиньяджи.

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