Маддалена намекнул на бой с Рахмоновым: «Фанаты из Казахстана много флудили у меня в соцсетях. Давно их там не было, но уверен, что они скоро вернутся»

Маддалена высказался о фанатах Рахмонова из Казахстана.

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена намекнул, что его ждет бой с Шавкатом Рахмоновым .

«Некоторое время я хотел драться с Шавкатом Рахмоновым, и тогда часто упоминал его в интервью. Фанаты из Казахстана много флудили у меня в соцсетях. Давно их там не было, но уверен, что они скоро вернутся», – сказал Маддалена.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

