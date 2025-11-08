Маддалена намекнул на бой с Рахмоновым: «Фанаты из Казахстана много флудили у меня в соцсетях. Давно их там не было, но уверен, что они скоро вернутся»
Маддалена высказался о фанатах Рахмонова из Казахстана.
Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена намекнул, что его ждет бой с Шавкатом Рахмоновым.
«Некоторое время я хотел драться с Шавкатом Рахмоновым, и тогда часто упоминал его в интервью. Фанаты из Казахстана много флудили у меня в соцсетях. Давно их там не было, но уверен, что они скоро вернутся», – сказал Маддалена.
Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Маддалене интересен бой с Чимаевым: «Это было бы хорошее испытание»
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7075 голосов
Да
Нет
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7075 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Spinnin Backfist MMA Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости