  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Маддалена намекнул на бой с Рахмоновым: «Фанаты из Казахстана много флудили у меня в соцсетях. Давно их там не было, но уверен, что они скоро вернутся»
2

Маддалена намекнул на бой с Рахмоновым: «Фанаты из Казахстана много флудили у меня в соцсетях. Давно их там не было, но уверен, что они скоро вернутся»

Маддалена высказался о фанатах Рахмонова из Казахстана.

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена намекнул, что его ждет бой с Шавкатом Рахмоновым.

«Некоторое время я хотел драться с Шавкатом Рахмоновым, и тогда часто упоминал его в интервью. Фанаты из Казахстана много флудили у меня в соцсетях. Давно их там не было, но уверен, что они скоро вернутся», – сказал Маддалена.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Маддалене интересен бой с Чимаевым: «Это было бы хорошее испытание»

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7075 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7075 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Spinnin Backfist MMA Show
logoДжек Делла Маддалена
logoШавкат Рахмонов
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт – о бое Маддалены и Махачева: «Все самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке»
вчера, 10:00
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
вчера, 07:50
Маддалена назвал пять величайших бойцов ММА: «Джонс, Пенн, Сен-Пьер, Сильва. И Емельяненко, он доминировал»
6 ноября, 12:12
Главные новости
Корнилов – о поражении Вахаеву на ACA 195: «Считаю, что меня ограбили»
13 минут назад
UFC Fight Night 264: Бонфин против Брауна, Салихов подерется с Медичем и другие бои
сегодня, 10:38
Леон Эдвардс: «Я дрался со всеми борцами дивизиона. Дайте мне ударника. Надеюсь, следующим станет Гэрри»
сегодня, 10:24
Бадаев – о подписании Шлеменко в ACA: «Скорее нет, чем да. Понимаем, что его дом – RCC»
сегодня, 09:51
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2025
вчера, 09:00
Пимблетт – Топурии: «Если я такое дерьмо, то почему бы тебе не взять легкий бой и просто не побить меня? Подпиши контракт»
сегодня, 08:29
Маурисио Руффи: «UFC хотят, чтобы я подрался с Мойкано»
сегодня, 08:21
Шара Буллет снялся в голливудском фильме: «Кажется, что я уже здесь был, играя в GTA. Но теперь я тут в реальности»
сегодня, 08:10Фото
Опубликован официальный постер UFC 323
сегодня, 07:48Фото
Маддалене интересен бой с Чимаевым: «Это было бы хорошее испытание»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30