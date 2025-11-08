Леон Эдвардс: «Я дрался со всеми борцами дивизиона. Дайте мне ударника. Надеюсь, следующим станет Гэрри»

Эдвардс хочет бой с Гэрри.

Экс-чемпион UFC Леон Эдвардс назвал имя желаемого соперника.

«Я дрался со всеми борцами дивизиона. Дайте мне ударника. Взволнован идеей проверить свои навыки. Хочу следующий бой в марте-апреле. Надеюсь, соперником станет Иэн Гэрри », – сказал Эдвардс.

Напомним, в ночь на 16 ноября Эдвардс подерется с Карлосом Пратесом на UFC 322.

