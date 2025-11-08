Леон Эдвардс: «Я дрался со всеми борцами дивизиона. Дайте мне ударника. Надеюсь, следующим станет Гэрри»
Эдвардс хочет бой с Гэрри.
Экс-чемпион UFC Леон Эдвардс назвал имя желаемого соперника.
«Я дрался со всеми борцами дивизиона. Дайте мне ударника. Взволнован идеей проверить свои навыки. Хочу следующий бой в марте-апреле. Надеюсь, соперником станет Иэн Гэрри», – сказал Эдвардс.
Напомним, в ночь на 16 ноября Эдвардс подерется с Карлосом Пратесом на UFC 322.
Гэрри – о Махачеве и Маддалене: «Я пробью дыру в их головах, никто на этой планете не помешает мне взять пояс»
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7036 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости