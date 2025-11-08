  • Спортс
  • Федор Емельяненко: «Планируем с Кро Копом поединок по боксу в Сербии в марте-апреле 2026-го. Начинаем детальное обсуждение контракта»
Емельяненко анонсировал боксерский бой с Кро Копом.

Федор Емельяненко близок к договоренности о поединке с Мирко Филиповичем.

«Я закончил выступления в ММА, потому что мне уже 49 лет, и физически немножко не вытягиваю. Но в боксе все немного попроще. Сейчас мы обсуждаем реальный, а не выставочный поединок. Насколько близок к реализации этот бой? Более чем. Есть полное понимание по арене, где мы будем выступать, по дате, по финансовой поддержке этого турнира. Сейчас осталось самое сложное – утрясти все пункты контракта.

Изначально мы вели переговоры о том, чтобы провести этот бой в Японии. К сожалению, в силу определенных причин организовать поединок там не получилось. И наши сербские друзья подхватили эту идею. Я вызвал Мирко на поединок, и он предварительно согласился.

Бой планируется в марте-апреле 2026 года. Сейчас мы начнем детальное обсуждение контракта. Поединок пройдет по правилам бокса. Я бы хотел показать всем миру, что и самбисты могут боксировать.

На арене я еще не был ни разу, но в целом я люблю бывать в Сербии. У меня есть там друзья, и я люблю бывать в святых местах. Также я общаюсь с сербскими спортсменами. Я знаю, насколько большое уважение они питают к Мирко Кро Копу. Его считают одним из сильнейших бойцов в истории ММА и кикбоксинга», – сказал Емельяненко.

В августе 2025-го Емельяненко победил Филиповича единогласным решением судей в MMA-поединке за титул чемпиона PRIDE в тяжелом весе. 

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Газета.Ru»
