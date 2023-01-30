Нганну про бой с Фьюри: «Вполне осуществимо. Надеюсь, он состоится в июне или июле»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался насчет поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
«Общался с его представителями, но сейчас он заняты организацией поединка с Александром Усиком, который запланирован на апрель.
До этого времени он не будет свободен. Тем не менее, я пытаюсь понять, можем ли мы заключить соглашение до этого боя.
Это даст мне возможность подготовиться к бою по боксу. У меня нет проблем с графиком. Надеюсь, наш бой с Фьюри состоится в июне или июле. Это вполне осуществимо», – сказал Нганну.
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