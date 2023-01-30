Нганну про бой с Фьюри: «Вполне осуществимо. Надеюсь, он состоится в июне или июле»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе высказался насчет поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Общался с его представителями, но сейчас он заняты организацией поединка с , который запланирован на апрель.

До этого времени он не будет свободен. Тем не менее, я пытаюсь понять, можем ли мы заключить соглашение до этого боя.

Это даст мне возможность подготовиться к бою по боксу. У меня нет проблем с графиком. Надеюсь, наш бой с Фьюри состоится в июне или июле. Это вполне осуществимо», – сказал Нганну.

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