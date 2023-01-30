Нганну про бой с Фьюри: «Вполне осуществимо. Надеюсь, он состоится в июне или июле»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался насчет поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Общался с его представителями, но сейчас он заняты организацией поединка с Александром Усиком, который запланирован на апрель.

До этого времени он не будет свободен. Тем не менее, я пытаюсь понять, можем ли мы заключить соглашение до этого боя.

Это даст мне возможность подготовиться к бою по боксу. У меня нет проблем с графиком. Надеюсь, наш бой с Фьюри состоится в июне или июле. Это вполне осуществимо», – сказал Нганну.

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4 комментария

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j30
Ответ HK Traktor
Заметили, что бойцы мма идут биться с боксерами по правилам бокса, а боксеры по правилам мма нет? Это у боксеров больше мозгов или они просто ссыкуны?
в боксе больше гонорары
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прогноз Черданцева
Ответ HK Traktor
Заметили, что бойцы мма идут биться с боксерами по правилам бокса, а боксеры по правилам мма нет? Это у боксеров больше мозгов или они просто ссыкуны?
С ММА идут бойцы, которые себе заработали имя и планируют заработать хорошо с продаж по боксу.
+2
0
+2
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Magic_Man
Ответ HK Traktor
Заметили, что бойцы мма идут биться с боксерами по правилам бокса, а боксеры по правилам мма нет? Это у боксеров больше мозгов или они просто ссыкуны?
В боксе больше платят.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HK Traktor
Заметили, что бойцы мма идут биться с боксерами по правилам бокса, а боксеры по правилам мма нет? Это у боксеров больше мозгов или они просто ссыкуны?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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