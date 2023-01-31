Махачев – о фанатах в Австралии: «На улице люди узнают, просят билеты»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о внимании к себе в Австралии. Напомним, что 11 февраля Махачев подерется за титул против Алекса Волкановски в главном событии UFC 284.

«Сразу понял, что тут ММА очень популярны, на улице люди узнают, просят билеты, я сразу сказал, что мне самому билеты дали только на команду и лишних нет. Говорят, что на арену билеты раскупили за первые 5–10 минут», – сказал Махачев.

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