Махачев – о фанатах в Австралии: «На улице люди узнают, просят билеты»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о внимании к себе в Австралии. Напомним, что 11 февраля Махачев подерется за титул против в главном событии UFC 284.

«Сразу понял, что тут ММА очень популярны, на улице люди узнают, просят билеты, я сразу сказал, что мне самому билеты дали только на команду и лишних нет. Говорят, что на арену билеты раскупили за первые 5–10 минут», – сказал Махачев.

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