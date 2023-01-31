Махачев – о Перте: «Горы, реки, мне напоминает Махачкалу»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев признался, что австралийский Перт напоминает ему Махачкалу.

«Здесь хорошая природа: горы, реки, мне напоминает Махачкалу, все рядом. Солнце не сказать, что давит, не чувствуется аномальной жары», – сказал Махачев.

11 февраля Махачев подерется за титул в легком весе с Алексом Волкановски в главном событии UFC 284.

Махачев не перейдет в полусредний вес в 2023 году: «Мне это интересно, но в легком весе еще есть достойные претенденты»

Махачев рассказал, кто будет ему секундировать на UFC 284: «Когда Хабиб в углу, это намного лучше»

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