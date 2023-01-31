Махачев – о Перте: «Горы, реки, мне напоминает Махачкалу»

Чемпион UFC в легком весе признался, что австралийский Перт напоминает ему Махачкалу.

«Здесь хорошая природа: горы, реки, мне напоминает Махачкалу, все рядом. Солнце не сказать, что давит, не чувствуется аномальной жары», – сказал Махачев.

11 февраля Махачев подерется за титул в легком весе с в главном событии UFC 284.

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