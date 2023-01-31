Махачев – о Перте: «Горы, реки, мне напоминает Махачкалу»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев признался, что австралийский Перт напоминает ему Махачкалу.
«Здесь хорошая природа: горы, реки, мне напоминает Махачкалу, все рядом. Солнце не сказать, что давит, не чувствуется аномальной жары», – сказал Махачев.
11 февраля Махачев подерется за титул в легком весе с Алексом Волкановски в главном событии UFC 284.
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