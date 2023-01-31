Масвидаль – о бое с Конором: «Я хочу подраться, но он закрыл эту тему»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль рассказал, почему не верит в бой с .

«Я хочу подраться с Конором, но он не хочет биться со мной. Это отстой, правда? Он просто этого не хочет.

Каждый раз, когда UFC говорит об этом бое, он закрывает тему. Я не знаю почему. Мне кажется, что я крупнее его.

Я думаю, что я быстрее, и мы оба знаем, что я бью мощнее, чем он. Так что я его понимаю. Стилистически это не лучший бой для Конора и его бренда.

И не только потому, что я изобью его нахрен до посинения, но и из-за того, как я это сделаю», – сказал Масвидаль.

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