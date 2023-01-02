Биспинг хочет увидеть бой Конора и Масвидаля в 2023 году: «Это золотая жила для PPV»

Теги UFC Майкл Биспинг полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг сказал, кого считает идеальным соперником для Конора Макгрегора.

По мнению англичанина, «Ноториусу» нужно организовать поединок против медийного и яркого ударника, который поможет ирландцу раскрутить бой и продать много платных трансляций.

«Я не хочу видеть, как кто-то пытается бороться с ним. Я думаю, что он будет драться в 170 фунтах, но я хочу видеть его в веселом поединке.

Я хочу, чтобы с ним встретился парень, который будет стоять лицом к лицу и обмениваться ударами. Это то, что делает Масвидаль. Хорхе, стоя на ногах, также хорош, как и Макгрегор.

Он такой же быстрый, такой же техничный и такой же вредный, как и Макгрегор. Можете представить, какой будет трэшток? Золотая жила для продаж PPV», – сказал Биспинг.

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