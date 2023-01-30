Каллум Смит: «Бетербиев уязвим. Пришло время побить его»

Теги WBC полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит прокомментировал анонс поединка с чемпионом Артуром Бетербиевым.

«Я стал обязательным претендентом, поэтому могу сидеть и ждать, когда подерусь за три пояса. Это будет непростой бой, но я достаточно хорош, чтобы победить Бетербиева.

Я получаю большое удовольствие от тренировок, от своего прогресса. Все должно быть хорошо. Верю, что могу победить любого на планете и завоевать титулы.

У Бетербиева европейский стиль: он оказывает давление, но не просто идет вперед. Он делает это грамотно и, конечно же, у него тяжелые удары.

Его потрясли, он дважды падал на протяжении профессиональной карьеры, так что Бетербиев уязвим.

Я видел, как другие боксеры потрясали его. Уверен, что тоже смогу это сделать. Я переживаю свои лучшие годы и теперь пришло время побить его», – сказал Смит.

Босс WBC Сулейман назвал имя следующего соперника Артура Бетербиева

Бетербиев – о Биволе: «Я хочу бой с ним»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
razval
Ответ romantetochkin@yandex.ru
У Смита против канадца шансов нет!
А против русского есть?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адекватный дед
А сам Смит тоже уязвим, по-моему пропускает удары больше Бетербиева, если судить по 3-м последним его боям. Смит также часто застаивается у канатов за блоком, когда его прижимают и там он много пропускает. С Бетербиевым это очень опасно. И Смит не работает в ближнем бою, сразу пытается клинчевать. Короче, на мой взгляд, у Смита куча недостатков. Ярд посильнее выглядит. В бою со Смитом Артур должен теснить к канатам и пробивать блок застоявшегося Смита.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Вася Енотов
Уязвим это когда борода пробита в хлам, ну или проигрывал раз пять(и более) нокаутом. А здесь, глядя на статистику Артура не совсем понятно, о чём речь идёт.
скорость конечно упала , но всяких Смитов он еще года 2 будет щёлкать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Шпала мешок Смит будет уничтожен и вообще чувак райдеру и Канело проигрывал какой ему бой за три пояса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
romantetochkin@yandex.ru
У Смита против канадца шансов нет!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Енотов
Уязвим это когда борода пробита в хлам, ну или проигрывал раз пять(и более) нокаутом. А здесь, глядя на статистику Артура не совсем понятно, о чём речь идёт.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ahmet Jan
Ты и Канело обещал нокаутом выиграть)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий