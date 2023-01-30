Каллум Смит: «Бетербиев уязвим. Пришло время побить его»

Претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит прокомментировал анонс поединка с чемпионом .

«Я стал обязательным претендентом, поэтому могу сидеть и ждать, когда подерусь за три пояса. Это будет непростой бой, но я достаточно хорош, чтобы победить Бетербиева.

Я получаю большое удовольствие от тренировок, от своего прогресса. Все должно быть хорошо. Верю, что могу победить любого на планете и завоевать титулы.

У Бетербиева европейский стиль: он оказывает давление, но не просто идет вперед. Он делает это грамотно и, конечно же, у него тяжелые удары.

Его потрясли, он дважды падал на протяжении профессиональной карьеры, так что Бетербиев уязвим.

Я видел, как другие боксеры потрясали его. Уверен, что тоже смогу это сделать. Я переживаю свои лучшие годы и теперь пришло время побить его», – сказал Смит.

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