Джамал Хилл согласен драться с Анкалаевым: «Это было бы справедливо»
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл готов дать титульный шанс второму номеру дивизиона Магомеду Анкалаеву.
Напомним, что Хилл и Анкалаев участвовали в боях за вакантный титул UFC: Магомед свел к ничьей поединок с Яном Блаховичем, а Хилл разгромно победил по очкам Гловера Тейшейру.
«Да, думаю, если бы мне дали бой с Анкалаевым, это было бы справедливо. Он находится здесь, на вершине.
Он сам поставил себя в положение, когда его рассматривают в качестве претендента. Я не буду сидеть и говорить, что он чего-то не заслуживает.
Я не против вырубить его, потому что люди постоянно упоминают его имя», – сказал Хилл.
Хилл не хочет давать титульник Анкалаеву: «Не думаю, что UFC воспринимает Магомеда как претендента»
Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжеловесов UFC, Хилл дебютировал в зачете P4P
3 комментария