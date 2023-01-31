Джамал Хилл согласен драться с Анкалаевым: «Это было бы справедливо»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Ян Блахович Магомед Анкалаев Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл готов дать титульный шанс второму номеру дивизиона Магомеду Анкалаеву.

Напомним, что Хилл и Анкалаев участвовали в боях за вакантный титул UFC: Магомед свел к ничьей поединок с Яном Блаховичем, а Хилл разгромно победил по очкам Гловера Тейшейру.

«Да, думаю, если бы мне дали бой с Анкалаевым, это было бы справедливо. Он находится здесь, на вершине.

Он сам поставил себя в положение, когда его рассматривают в качестве претендента. Я не буду сидеть и говорить, что он чего-то не заслуживает.

Я не против вырубить его, потому что люди постоянно упоминают его имя», – сказал Хилл.

Хилл не хочет давать титульник Анкалаеву: «Не думаю, что UFC воспринимает Магомеда как претендента»

Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжеловесов UFC, Хилл дебютировал в зачете P4P

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3 комментария

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Вячеслав Тотров
Самое удивительное,что у обоих бойцов есть поражение от Крейга,весьма посредственного бойца
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матлю
Мужик
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Ussaev M
Красава
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