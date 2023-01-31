Джамал Хилл согласен драться с Анкалаевым: «Это было бы справедливо»

Чемпион UFC в полутяжелом весе готов дать титульный шанс второму номеру дивизиона .

Напомним, что Хилл и Анкалаев участвовали в боях за вакантный титул UFC: Магомед свел к ничьей поединок с , а Хилл разгромно победил по очкам .

«Да, думаю, если бы мне дали бой с Анкалаевым, это было бы справедливо. Он находится здесь, на вершине.

Он сам поставил себя в положение, когда его рассматривают в качестве претендента. Я не буду сидеть и говорить, что он чего-то не заслуживает.

Я не против вырубить его, потому что люди постоянно упоминают его имя», – сказал Хилл.

Хилл не хочет давать титульник Анкалаеву: «Не думаю, что UFC воспринимает Магомеда как претендента»

Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжеловесов UFC, Хилл дебютировал в зачете P4P