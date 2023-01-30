Сидельников про бой Федора и Джейка Пола: «Если условия ему подойдут, почему нет?»

Теги MMA Кирилл Сидельников Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Российский боец Кирилл Сидельников оценил вероятность боксерского поединка между Федором Емельяненко и Джейком Полом.

«Я ничего об этом не слышал. Все упирается в желание Федора. Если условия ему подойдут, почему нет? Об этом шел разговор, но только не с Джейком Полом, а с Роем Джонсом.

У Емельяненко заканчивается контракт с Bellator, и если будет хорошее предложение по боксу с Джейком Полом – это здорово», – сказал Сидельников.

В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером на Bellator 290.

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1 комментарий

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уличный иуда
Как на это смотреть можно будет?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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