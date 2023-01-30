Сидельников про бой Федора и Джейка Пола: «Если условия ему подойдут, почему нет?»
Российский боец Кирилл Сидельников оценил вероятность боксерского поединка между Федором Емельяненко и Джейком Полом.
«Я ничего об этом не слышал. Все упирается в желание Федора. Если условия ему подойдут, почему нет? Об этом шел разговор, но только не с Джейком Полом, а с Роем Джонсом.
У Емельяненко заканчивается контракт с Bellator, и если будет хорошее предложение по боксу с Джейком Полом – это здорово», – сказал Сидельников.
В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером на Bellator 290.
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