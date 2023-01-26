Тяжеловес Bellator, бывший чемпион PFL Али Исаев поделился ожиданиями от реванша Федора Емельяненко и .

– Как оцениваете шансы Федора Емельяненко в поединке с Райаном Бейдером?

– Преимуществом Федора всегда была борьба, взрыв. С годами она уходит, как я понял. Сейчас Федор больше стоит и дерется в стойке. Бейдер помоложе, тем более он выигрывал у Емельяненко.

Даже не знаю, какое преимущество выделить. Все может быть. Федор выиграет, но как – я не могу сказать, потому что не знаю, как он тренируется, что он делает.

– Федор проигрывал Бейдеру. Но может ли послужить причиной того, что американец не настроится на бой. Оцените по себе. Как вы готовились к боям против соперников, которых ранее легко и быстро побеждали?

– Я буду в два раза больше готовиться. Почему? Потому что мой оппонент будет готовиться еще усерднее из за поражения. Он будет сильно заинтересован, чтобы выиграть в реванше.

Чтобы этого не случилось, я буду гораздо больше тренироваться, чтобы доказать – я и по итогам трех раундов могу выиграть. Думать, что у него выиграю, потому что выиграл раньше – это ошибка. Большая.

Бой Емельяненко и Бейдера состоится 4 февраля на Bellator 290.

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