Али Исаев про бой Емельяненко – Бейдер: «Федор выиграет, но как – я не могу сказать»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Bellator, бывший чемпион PFL Али Исаев поделился ожиданиями от реванша Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

– Как оцениваете шансы Федора Емельяненко в поединке с Райаном Бейдером?

– Преимуществом Федора всегда была борьба, взрыв. С годами она уходит, как я понял. Сейчас Федор больше стоит и дерется в стойке. Бейдер помоложе, тем более он выигрывал у Емельяненко.

Даже не знаю, какое преимущество выделить. Все может быть. Федор выиграет, но как – я не могу сказать, потому что не знаю, как он тренируется, что он делает.

– Федор проигрывал Бейдеру. Но может ли послужить причиной того, что американец не настроится на бой. Оцените по себе. Как вы готовились к боям против соперников, которых ранее легко и быстро побеждали?

– Я буду в два раза больше готовиться. Почему? Потому что мой оппонент будет готовиться еще усерднее из за поражения. Он будет сильно заинтересован, чтобы выиграть в реванше.

Чтобы этого не случилось, я буду гораздо больше тренироваться, чтобы доказать – я и по итогам трех раундов могу выиграть. Думать, что у него выиграю, потому что выиграл раньше – это ошибка. Большая.

Бой Емельяненко и Бейдера состоится 4 февраля на Bellator 290.

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1 комментарий

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Лев Чернецов
Вот и я не понимаю, как Федор выиграет.
Очень хочу, чтоб он завершил карьеру на мажорной ноте, но кроме лаки панча шансов не вижу (
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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