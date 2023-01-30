Александр Емельяненко показал бой с Федором, в котором проиграл за 7 секунд: «Надеюсь, победа над Бейдером будет такой же легкой»
Александр Емельяненко опубликовал видео своего поединка с братом Федором в 2012 году.
На чемпионате России по боевому самбо Александр проиграл Федору в финале весовой категории 100+ на седьмой секунде.
«Рано утром 5 февраля мой брат Федор проведет свой последний бой в ММА. Надеюсь, его победа будет такой же легкой, как этот наш поединок», – написал боец.
В ночь на 5 февраля Емельяненко-старший проведет реванш с Райаном Бейдером в рамках Bellator 290.
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