Александр Емельяненко показал бой с Федором, в котором проиграл за 7 секунд: «Надеюсь, победа над Бейдером будет такой же легкой»

опубликовал видео своего поединка с братом Федором в 2012 году.

На чемпионате России по боевому самбо Александр проиграл Федору в финале весовой категории 100+ на седьмой секунде.

«Рано утром 5 февраля мой брат Федор проведет свой последний бой в ММА. Надеюсь, его победа будет такой же легкой, как этот наш поединок», – написал боец.

В ночь на 5 февраля Емельяненко-старший проведет реванш с в рамках 290.

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