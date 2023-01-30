Александр Емельяненко показал бой с Федором, в котором проиграл за 7 секунд: «Надеюсь, победа над Бейдером будет такой же легкой»

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко опубликовал видео своего поединка с братом Федором в 2012 году.

На чемпионате России по боевому самбо Александр проиграл Федору в финале весовой категории 100+ на седьмой секунде.

«Рано утром 5 февраля мой брат Федор проведет свой последний бой в ММА. Надеюсь, его победа будет такой же легкой, как этот наш поединок», – написал боец.

В ночь на 5 февраля Емельяненко-старший проведет реванш с Райаном Бейдером в рамках Bellator 290.

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5 комментариев

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Demon69
Брат с братом не стал драться,известный факт,но по сути договорняк.Так чего ждать?
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Великий Алонсо
Последний бой в карьере Фёдора в день рождения Великого Криштиану 🙏
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zdr7qy9vq9
Такой же договорной?
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-2
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pasha_t
Лудоманы подняли??
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Tpy6kaMerlina
Больше похоже на тренировку
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