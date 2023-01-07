Берхамов, Исаев и Михайлов подписали контракты на бой 4 февраля на Bellator 290

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко - Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Три российских бойца выступят на турнире Bellator 290, который состоится 4 февраля в Инглвуде (США).

Средневес Мухаммед Берхамов подерется с американцем Лоренцо Ларкиным. Тяжеловес Али Исаев проведет бой со Стивом Моури из США, а Никита Михайлов сразится с Даррионом Колдуэллом.

Главным событием Bellator 290 станет реванш Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

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1 комментарий

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Очень рад за Никиту,успешного дебюта ему!!!👍
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