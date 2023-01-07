Берхамов, Исаев и Михайлов подписали контракты на бой 4 февраля на Bellator 290
Три российских бойца выступят на турнире Bellator 290, который состоится 4 февраля в Инглвуде (США).
Средневес Мухаммед Берхамов подерется с американцем Лоренцо Ларкиным. Тяжеловес Али Исаев проведет бой со Стивом Моури из США, а Никита Михайлов сразится с Даррионом Колдуэллом.
Главным событием Bellator 290 станет реванш Федора Емельяненко и Райана Бейдера.
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