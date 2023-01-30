Майк Перри будет страховать бой Джейка Пола и Томми Фьюри

Теги полусредний вес бокс Майк Перри Томми Фьюри Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и боксер Джейк Пол сообщил, что бывший боец UFC Майк Перри будет страховать его бой с Томми Фьюри.

«У нас в резерве есть Майк Перри. Погнали, Майк Перри! Он готов выскочить, если Томми сольется», – сказал Пол.

Бой Пола и Фьюри запланирован 25 февраля в Саудовской Аравии.

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4 комментария

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PamcuK
Ответ здоровяк
Все понятно. Пол соберет на кассу как на первый бой против боксера, а потом за день выскочит маленький Перри
Только вот это не его вина, если боксер опять сольется.
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Johnny Walker
Если Томми обос-тся.
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+2
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здоровяк
Все понятно. Пол соберет на кассу как на первый бой против боксера, а потом за день выскочит маленький Перри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саламбек Алаев
Короче будет бой Перри - Джейк
+4
0
+4
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