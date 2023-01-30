Майк Перри будет страховать бой Джейка Пола и Томми Фьюри

Видеоблогер и боксер Джейк Пол сообщил, что бывший боец UFC Майк Перри будет страховать его бой с Томми Фьюри.

«У нас в резерве есть Майк Перри. Погнали, Майк Перри! Он готов выскочить, если Томми сольется», – сказал Пол.

Бой Пола и Фьюри запланирован 25 февраля в Саудовской Аравии.

Менеджер Федора – о будущем бойца: «Кто знает, может он подерется с Джейком Полом?»

Джейк Пол: «Нганну – самый крутой человек на планете, и он свободный агент, потому что сам так решил»