Конор дал совет Волкановски в бою с Махачевым: «Действуй жестче, как во времена регби»

Бывший чемпион в двух весовых категориях объяснил , как побить .

«Я был на твоем месте один раз, не забывай это. Желаю удачи.

Действуй жестче, как во времена регби. Будь шаром для боулинга. Я бы на твоем месте сделал так.

Не знаю, что у тебя на данный момент с физическими кондициями, но стиль «шар для боулинга» для тебя лучший шанс», – написал ирландец.

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