Конор про бой Махачев – Волкановски: «Два моих старых пояса на двух маленьких клещах. Этот поединок продаст 10 платных трансляций»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поделился ожиданиями от боя и .

«Два моих старых пояса на двух маленьких клещах. Этот поединок продаст 10 платных трансляций», – написал ирландец.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

Хабиб – о преимуществе Махачева перед Волкановски: «У Алекса полгода на подготовку? Ислам занимается этим 20 лет»

Махачев – чемпион UFC, но что дальше? Бой с Волкановски (лучшим в лиге), переход в новый вес и Конор