Конор про бой Махачев – Волкановски: «Два моих старых пояса на двух маленьких клещах. Этот поединок продаст 10 платных трансляций»

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от боя Алекса Волкановски и Ислама Махачева.

«Два моих старых пояса на двух маленьких клещах. Этот поединок продаст 10 платных трансляций», – написал ирландец.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

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