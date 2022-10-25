Конор про бой Махачев – Волкановски: «Два моих старых пояса на двух маленьких клещах. Этот поединок продаст 10 платных трансляций»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от боя Алекса Волкановски и Ислама Махачева.
«Два моих старых пояса на двух маленьких клещах. Этот поединок продаст 10 платных трансляций», – написал ирландец.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.
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