Слипенко – о шансах Федора против Бейдера: «Емельяненко будет тяжело, если он не победит на первых минутах»

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко считает фаворитом предстоящего титульного боя в тяжелом весе Bellator против .

Поединок возглавит турнир 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния).

«Всегда буду болеть за Федора, но предстоит тяжелый бой. Главное, чтобы он не навредил здоровью Емельяненко. При любом раскладе Федор останется легендой. Даже при поражении.

Первый поединок с Бейдером для Емельяненко сложился не очень хорошо. Главное, чтобы Федор не полетел сломя голову, а грамотно распределил силы.

Но ситуация такова, что если Федор не выиграет в начальных раундах, преимущество будет у более молодого Бейдера, который любит побороться.

Емельяненко будет крайне тяжело, если он не победит американца на первых минутах, но тут важно и не пропустить, как в прошлый раз. Очень круто, что он бьется за титул в таком возрасте. Главное – без травм», – сказал Слипенко.

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