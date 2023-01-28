Слипенко – о шансах Федора против Бейдера: «Емельяненко будет тяжело, если он не победит на первых минутах»

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator ACA Виталий Слипенко Емельяненко – Бейдер Бокс/MMA/UFC

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко считает Райана Бейдера фаворитом предстоящего титульного боя в тяжелом весе Bellator против Федора Емельяненко.

Поединок возглавит турнир Bellator 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния).

«Всегда буду болеть за Федора, но предстоит тяжелый бой. Главное, чтобы он не навредил здоровью Емельяненко. При любом раскладе Федор останется легендой. Даже при поражении.

Первый поединок с Бейдером для Емельяненко сложился не очень хорошо. Главное, чтобы Федор не полетел сломя голову, а грамотно распределил силы.

Но ситуация такова, что если Федор не выиграет в начальных раундах, преимущество будет у более молодого Бейдера, который любит побороться.

Емельяненко будет крайне тяжело, если он не победит американца на первых минутах, но тут важно и не пропустить, как в прошлый раз. Очень круто, что он бьется за титул в таком возрасте. Главное – без травм», – сказал Слипенко.

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3 комментария

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Александр Кот
Федя, делай америкоса и на этом заканчивай. Верю в тебя, как всегда!!! 💪
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Spirt Ru
Бейдер на первой минуте -КО. Федя-уже напрочь пробитый боец. Куда он лезет? Тренирует ,ну отлично же. Зачем позориться? Ему Хендо кукушку сбил,а Мальдо всё гнездо там снёс. Бейдер ,тычком ушатает. Ну,е-моё,что Саня,что Федя куда-то не туда летят. Остановку свою пропустили.
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Костя Кот
Бейдер в первом накаутом.
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