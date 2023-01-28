Слипенко – о шансах Федора против Бейдера: «Емельяненко будет тяжело, если он не победит на первых минутах»
Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко считает Райана Бейдера фаворитом предстоящего титульного боя в тяжелом весе Bellator против Федора Емельяненко.
Поединок возглавит турнир Bellator 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния).
«Всегда буду болеть за Федора, но предстоит тяжелый бой. Главное, чтобы он не навредил здоровью Емельяненко. При любом раскладе Федор останется легендой. Даже при поражении.
Первый поединок с Бейдером для Емельяненко сложился не очень хорошо. Главное, чтобы Федор не полетел сломя голову, а грамотно распределил силы.
Но ситуация такова, что если Федор не выиграет в начальных раундах, преимущество будет у более молодого Бейдера, который любит побороться.
Емельяненко будет крайне тяжело, если он не победит американца на первых минутах, но тут важно и не пропустить, как в прошлый раз. Очень круто, что он бьется за титул в таком возрасте. Главное – без травм», – сказал Слипенко.
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