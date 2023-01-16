Джейк Пол: «Нганну – самый крутой человек на планете и свободный агент, потому что сам так решил»

Блогер Джейк Пол прокомментировал уход из UFC чемпиона в тяжелом весе .

«Фрэнсис Нганну – самый крутой человек на планете и свободный агент, потому что сам так решил. Он чемпион ММА в тяжелом весе и будет им до тех пор, пока не проиграет.

Они [UFC] не рады этому. Но это реальность, с этим нужно смириться. Они должны жить с этим каждый день», – сказал Пол.

Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он победил Сирила Гана и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

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