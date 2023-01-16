Джейк Пол: «Нганну – самый крутой человек на планете и свободный агент, потому что сам так решил»
Блогер Джейк Пол прокомментировал уход из UFC чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.
«Фрэнсис Нганну – самый крутой человек на планете и свободный агент, потому что сам так решил. Он чемпион ММА в тяжелом весе и будет им до тех пор, пока не проиграет.
Они [UFC] не рады этому. Но это реальность, с этим нужно смириться. Они должны жить с этим каждый день», – сказал Пол.
Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он победил Сирила Гана и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.
Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри
"Френсис Нганну - самый ОПАСНЫЙ человек на планете, и он свободный агент, потому что именно он так захотел. Он лучший тяжеловес в ММА и продолжит им быть, пока не проиграет. UFC недовольны этим. Но это реальность, с которой им придется смириться. Им придется теперь жить с этим каждый день"