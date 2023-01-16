Джейк Пол: «Нганну – самый крутой человек на планете и свободный агент, потому что сам так решил»

Теги UFC MMA Фрэнсис Нганну Джейк Пол контент Бокс/MMA/UFC

Блогер Джейк Пол прокомментировал уход из UFC чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

«Фрэнсис Нганну – самый крутой человек на планете и свободный агент, потому что сам так решил. Он чемпион ММА в тяжелом весе и будет им до тех пор, пока не проиграет.

Они [UFC] не рады этому. Но это реальность, с этим нужно смириться. Они должны жить с этим каждый день», – сказал Пол.

Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он победил Сирила Гана и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

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5 комментариев

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Николай Живоглядов
Ответ The Dark defener
Baddest man on the earth , видимо? Худший? Как эти люди the baddest motherfucker переводили, стесняюсь спросить?:)
Поторопились с переводом. Спасибо за внимательность!
+1
-1
0
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The Dark defener
Baddest man on the earth , видимо? Худший? Как эти люди the baddest motherfucker переводили, стесняюсь спросить?:)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kobra Kobra
Джейк Пол:

"Френсис Нганну - самый ОПАСНЫЙ человек на планете, и он свободный агент, потому что именно он так захотел. Он лучший тяжеловес в ММА и продолжит им быть, пока не проиграет. UFC недовольны этим. Но это реальность, с которой им придется смириться. Им придется теперь жить с этим каждый день"
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Khairba4i
Что за кривой перевод опять? Худший человек? 😵‍💫
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Великий Алонсо
А что ты его на бой то не вызываешь, хайпожор? Правильно, понимаешь, что он тебя похоронит одним ударом.
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0
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