Томми Фьюри ответил на вызов Джейка Пола: «Все доходы пойдут на благотворительность. Прими это или оставь»

Британский боксер Томми Фьюри отреагировал на предложение видеоблогера провести бой в Великобритании в феврале этого года.

«Я вижу дерьмо Джейка Пола по всему Интернету. Ты предложил Пэдди Пимблетту миллион фунтов за спарринг, ты предложил Тайсону [Фьюри] пари на миллион фунтов за какую-то ерунду, но ты не хочешь платить мне намного больше за бой.

Я сделаю что-нибудь получше, потому что сейчас для меня это выходит за рамки денег, меня это не беспокоит. Я буду драться с тобой бесплатно в Манчестере или Лондоне в следующем месяце.

Не проблема, давай посмотрим, насколько ты хорош. Промоутеры ничего не получат, мы с тобой ничего не получим, все доходы пойдут на благотворительность.

Я просто хочу покончить с тобой. Манчестер или Лондон в следующем месяце, мы ничего не получим, все доходы пойдут на благотворительность. Прими это или оставь», – сказал Фьюри.

Джейк Пол предложил Томми Фьюри подраться в Манчестере 18 февраля

Фергюсон обратился к Джейку Полу: «Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо»