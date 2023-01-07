Томми Фьюри ответил на вызов Джейка Пола: «Все доходы пойдут на благотворительность. Прими это или оставь»
Британский боксер Томми Фьюри отреагировал на предложение видеоблогера Джейка Пола провести бой в Великобритании в феврале этого года.
«Я вижу дерьмо Джейка Пола по всему Интернету. Ты предложил Пэдди Пимблетту миллион фунтов за спарринг, ты предложил Тайсону [Фьюри] пари на миллион фунтов за какую-то ерунду, но ты не хочешь платить мне намного больше за бой.
Я сделаю что-нибудь получше, потому что сейчас для меня это выходит за рамки денег, меня это не беспокоит. Я буду драться с тобой бесплатно в Манчестере или Лондоне в следующем месяце.
Не проблема, давай посмотрим, насколько ты хорош. Промоутеры ничего не получат, мы с тобой ничего не получим, все доходы пойдут на благотворительность.
Я просто хочу покончить с тобой. Манчестер или Лондон в следующем месяце, мы ничего не получим, все доходы пойдут на благотворительность. Прими это или оставь», – сказал Фьюри.
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