Майк Перри: «Я подписал контракт на бой с Джейком Полом, но он передумал»

Теги UFC бокс Майк Перри Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC и действующий боец на голых кулаках Майк Перри утверждает, что может подраться с Джейком Полом.

При этом спортсмен утверждает, что видеоблогер и начинающий боксер сначала был открыт к поединку, но затем отказался от него.

«Я подписал контракт на бой с Джейком Полом, но он передумал», – написал Перри в соцсетях.

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