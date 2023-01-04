Майк Перри: «Я подписал контракт на бой с Джейком Полом, но он передумал»
Бывший боец UFC и действующий боец на голых кулаках Майк Перри утверждает, что может подраться с Джейком Полом.
При этом спортсмен утверждает, что видеоблогер и начинающий боксер сначала был открыт к поединку, но затем отказался от него.
«Я подписал контракт на бой с Джейком Полом, но он передумал», – написал Перри в соцсетях.
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