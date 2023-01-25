Тактаров – о Федоре: «Это единственный человек, который вызывает восхищение»

Бывший боец ММА Олег Тактаров похвалил за текущий отрезок карьеры.

По мнению Тактарова, Емельяненко-старший исключил из окружения лишних людей, сосредоточившись на развитии воспитанников Fedor Team.

«В последние годы Федор меня все больше радует, только с каждым боем я все сильнее переживаю за его здоровье.

Потому что когда тебе чуть-чуть за 30 многие вещи уже не проходят бесследно, а когда тебе хорошо за 40, то и вовсе это становится очень опасным.

Единственная радость, что Райан Бейдер тоже не становится моложе. Он нашел себя в менеджменте и делает сейчас то, что раньше за него делал другой человек.

Думаю, Федор только совсем недавно понял, что можно обойтись без нахлебников и продлить свою карьеру, помогая при этом ученикам. Он меня этим радует.

Это единственный человек, который вызывает восхищение. Многие молодые ребята по-прежнему делают ошибки, а Федор вышел на правильную финишную прямую», – сказал Тактаров.

В ночь на 5 февраля Емельяненко предстоит титульный бой в тяжелом весе против .

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