Тактаров – о Федоре: «Это единственный человек, который вызывает восхищение»

Теги Олег Тактаров Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Бокс/MMA/UFC

Бывший боец ММА Олег Тактаров похвалил Федора Емельяненко за текущий отрезок карьеры.

По мнению Тактарова, Емельяненко-старший исключил из окружения лишних людей, сосредоточившись на развитии воспитанников Fedor Team.

«В последние годы Федор меня все больше радует, только с каждым боем я все сильнее переживаю за его здоровье.

Потому что когда тебе чуть-чуть за 30 многие вещи уже не проходят бесследно, а когда тебе хорошо за 40, то и вовсе это становится очень опасным.

Единственная радость, что Райан Бейдер тоже не становится моложе. Он нашел себя в менеджменте и делает сейчас то, что раньше за него делал другой человек.

Думаю, Федор только совсем недавно понял, что можно обойтись без нахлебников и продлить свою карьеру, помогая при этом ученикам. Он меня этим радует.

Это единственный человек, который вызывает восхищение. Многие молодые ребята по-прежнему делают ошибки, а Федор вышел на правильную финишную прямую», – сказал Тактаров.

В ночь на 5 февраля Емельяненко предстоит титульный бой в тяжелом весе Bellator против Райана Бейдера.

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2 комментария

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Johnny Walker
Коррупция в совместном бизнесе с женой по экипировке, любовь к пыне, удивление, почему молодые люди не хотят умирать на войне... Так себе достижения двуличного попа.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azamat Abdukadyroff
Долго не было Тактарова
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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