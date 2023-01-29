Бивол – о тренировках в США: «Там ребята приходят реально воевать»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что предпочитает готовиться к боям в Калифорнии.

«Я провожу большую часть времени в Калифорнии. Мне очень нравится погода, атмосфера в боксерских залах.

В отличие от наших там ребята приходят реально воевать. Очень много людей, которые занимаются боксом гораздо дольше, чем в России.

Легче найти спарринг-партнеров, ведь сюда приезжают боксеры со всего мира, обмен опытом происходит всегда.

Легче, нежели в Санкт-Петербурге, готовиться мне. Туда нужно постоянно кого-либо вызывать», – сказал Бивол.

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1 комментарий

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Оскар Муравьев
Логично США Мекка бокса
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