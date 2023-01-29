Бивол – о тренировках в США: «Там ребята приходят реально воевать»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что предпочитает готовиться к боям в Калифорнии.
«Я провожу большую часть времени в Калифорнии. Мне очень нравится погода, атмосфера в боксерских залах.
В отличие от наших там ребята приходят реально воевать. Очень много людей, которые занимаются боксом гораздо дольше, чем в России.
Легче найти спарринг-партнеров, ведь сюда приезжают боксеры со всего мира, обмен опытом происходит всегда.
Легче, нежели в Санкт-Петербурге, готовиться мне. Туда нужно постоянно кого-либо вызывать», – сказал Бивол.
Цзю – о бое Бетербиева и Бивола: «Бить надо чужих. Поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» не работает»
1 комментарий