Бивол – о тренировках в США: «Там ребята приходят реально воевать»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе заявил, что предпочитает готовиться к боям в Калифорнии.

«Я провожу большую часть времени в Калифорнии. Мне очень нравится погода, атмосфера в боксерских залах.

В отличие от наших там ребята приходят реально воевать. Очень много людей, которые занимаются боксом гораздо дольше, чем в России.

Легче найти спарринг-партнеров, ведь сюда приезжают боксеры со всего мира, обмен опытом происходит всегда.

Легче, нежели в Санкт-Петербурге, готовиться мне. Туда нужно постоянно кого-либо вызывать», – сказал Бивол.

Цзю – о бое Бетербиева и Бивола: «Бить надо чужих. Поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» не работает»

Бетербиев – о Биволе: «Я хочу бой с ним»