Бетербиев – о победе над Ярдом: «Мог бы сказать, что это был плохой бой, но сейчас я здесь»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев поделился мыслями после победы над Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сижу здесь. Если честно, я был готов ко всем ударам Энтони, поэтому мог атаковать дальше», – сказал Бетербиев.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде

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5 комментариев

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Герман Сергеевич
Ответ radio_weiss
Уверен, что как опубликуют судебные записки, Бетербиев будет у всех судей хорошо лидировать. Он выиграл минимум 6/8, а то и 7
Ну вот наблюдайте теперь записки и где он ведет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tpy6kaMerlina
Ответ Mr.Slipe
че то в других ветках никто сам бой не обсуждает, не разбирает. отличный нокдаун ведь был: подкараулил его правый аперкот, предсказуемый , ждал ждал - правый прямой навстречу, и всё- привет. очень технично разобрался, умный боксер. мне понравилось
Наверное сам бой не так много людей посмотрело, все эти запарки с трансляцией, они не для всех) Я вот не посмотрел. Поэтому ставлю лайк и благодарю за ваш коммент)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
radio_weiss
Ответ Оскар Муравьев
В таком бою победу решением не отдали правильно сделал что вырубил
Уверен, что как опубликуют судебные записки, Бетербиев будет у всех судей хорошо лидировать. Он выиграл минимум 6/8, а то и 7
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
В таком бою победу решением не отдали правильно сделал что вырубил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.Slipe
че то в других ветках никто сам бой не обсуждает, не разбирает.
отличный нокдаун ведь был: подкараулил его правый аперкот, предсказуемый , ждал ждал - правый прямой навстречу, и всё- привет. очень технично разобрался, умный боксер. мне понравилось
+5
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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