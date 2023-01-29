Бетербиев – о победе над Ярдом: «Мог бы сказать, что это был плохой бой, но сейчас я здесь»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев поделился мыслями после победы над Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде.
«Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сижу здесь. Если честно, я был готов ко всем ударам Энтони, поэтому мог атаковать дальше», – сказал Бетербиев.
Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде
отличный нокдаун ведь был: подкараулил его правый аперкот, предсказуемый , ждал ждал - правый прямой навстречу, и всё- привет. очень технично разобрался, умный боксер. мне понравилось