Бетербиев – о победе над Ярдом: «Мог бы сказать, что это был плохой бой, но сейчас я здесь»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев поделился мыслями после победы над Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сижу здесь. Если честно, я был готов ко всем ударам Энтони, поэтому мог атаковать дальше», – сказал Бетербиев.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде

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