Кадыров – о победе Бетербиева: «От души поздравляю дорогого брата, который был на голову выше оппонента»

Глава Чеченской республики отреагировал на победу над в бою за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе (технический нокаут в восьмом раунде).

«Дорогой брат [в оригинале слово было написано заглавными буквами] Артур Бетербиев в очередной раз закрепил за собой звание непревзойденного бойца, лучшего в своем деле!

Состоялся один из самых обсуждаемых боев последнего времени – Бетербиев против Ярда. Сказать, что это был потрясающий и зрелищный бой – ничего не сказать.

С первых секунд чувствовалось напряжение между соперниками, однако, как и ожидалось, наш спортсмен был на голову выше своего оппонента.

Спорт непредсказуем, но в случае с Бетербиевым исход боя легко предсказать. Все свои бои наш спортсмен заканчивал досрочно, и этот поединок не стал исключением.

Его карьера стремительно идет вверх, оставляя далеко позади некогда величавших себя непобедимыми бойцами.

Я от всей души поздравляю дорогого брата [в оригинале слово было написано заглавными буквами] с уверенной победой!» – написал Кадыров в соцсетях.

Бетербиев оформил 19-й нокаут подряд

Бетербиев – о победе над Ярдом: «Мог бы сказать, что это был плохой бой, но сейчас я здесь»