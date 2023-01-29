Кадыров – о победе Бетербиева: «От души поздравляю дорогого брата, который был на голову выше оппонента»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на победу Артура Бетербиева над Энтони Ярдом в бою за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе (технический нокаут в восьмом раунде).
«Дорогой брат [в оригинале слово было написано заглавными буквами] Артур Бетербиев в очередной раз закрепил за собой звание непревзойденного бойца, лучшего в своем деле!
Состоялся один из самых обсуждаемых боев последнего времени – Бетербиев против Ярда. Сказать, что это был потрясающий и зрелищный бой – ничего не сказать.
С первых секунд чувствовалось напряжение между соперниками, однако, как и ожидалось, наш спортсмен был на голову выше своего оппонента.
Спорт непредсказуем, но в случае с Бетербиевым исход боя легко предсказать. Все свои бои наш спортсмен заканчивал досрочно, и этот поединок не стал исключением.
Его карьера стремительно идет вверх, оставляя далеко позади некогда величавших себя непобедимыми бойцами.
Я от всей души поздравляю дорогого брата [в оригинале слово было написано заглавными буквами] с уверенной победой!» – написал Кадыров в соцсетях.
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