Судейские карточки боя Бетербиев – Ярд: Артур проигрывал на момент нокаута

В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого прошел титульный поединок в полутяжелом весе между и .

Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде, но на момент остановки боя уступал на судейских карточках.

Судья Джун Бэй Лим по итогам семи раундов насчитал 68-65 в пользу Ярда, Робин Тэйлор – 67-66 в пользу Ярда, а Джером Лэйдс отдал промежуточную победу Бетербиеву со счетом 67-66.

Кадыров – о победе Бетербиева: «От души поздравляю дорогого брата, который был на голову выше оппонента»

Бетербиев – о победе над Ярдом: «Мог бы сказать, что это был плохой бой, но сейчас я здесь»