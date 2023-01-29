Судейские карточки боя Бетербиев – Ярд: Артур проигрывал на момент нокаута

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого прошел титульный поединок в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.

Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде, но на момент остановки боя уступал на судейских карточках.

Судья Джун Бэй Лим по итогам семи раундов насчитал 68-65 в пользу Ярда, Робин Тэйлор – 67-66 в пользу Ярда, а Джером Лэйдс отдал промежуточную победу Бетербиеву со счетом 67-66.

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10 комментариев

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здоровяк
Ответ Алексей Иванов
Когда после 6 раунда показали карточки я очень сильно удивился что Ярд вел,по моему Битер уверенно забирал все раунды
На самом деле, не удивительно. Ярд много слабых ударов наносил и попадал. БТР часто пропускал джебы.
Но БТР чаще попадал силовыми.
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Евгений Лаптев
Ярд был не плох до 8 раунда. Чистых ударов не пропускал и сам прилично попадал. Бой был равный, но Битербиев это не только сильный удар, прессинг это еще и огромный опыт. Он знает когда включится. Хочется верить что это Ярд был так хорош а не Артур начал сдавать. В общем есть 19 нокаут, браво!
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dmitrii7856@icloud.com
Херня эти подсчёты в перейди ещё 4 раунда было Ярд уже темп не выдерживал если бы и выстоял то в режиме выживания
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Оскар Муравьев
По точным ударам и тоннажу артур выигрывал
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Михаил Стентор
Ответ Алексей Иванов
Когда после 6 раунда показали карточки я очень сильно удивился что Ярд вел,по моему Битер уверенно забирал все раунды
Без обид, но вы как будто другой бой смотрели, как минимум равный поединок был, а по факту Ярд по карточкам и должен лидировать. Но за Бетербиева очень рад, главное своё качество использовал.
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Кенгурушка
Ответ Алексей Иванов
Когда после 6 раунда показали карточки я очень сильно удивился что Ярд вел,по моему Битер уверенно забирал все раунды
Ну нет
БТР хоть и бил очень жестко, но тоже пропускал и назад сдавал частенько
Впринципе равный бой был
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Ответ Willson MD
Справедливости ради, ярд вел раздельным решением, т.е. бой был равным, но битер мощнее вот и победил, все справедливо. И это при том что Артур реально был худшей версией себя. Бивол лучше, но бой был бы интересный
Бивол никогда не встречался с таким прессингом и животной силой. Думаю, 60 на 40 Бетербиев фаворит
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armageddon123456
Ответ Willson MD
Справедливости ради, ярд вел раздельным решением, т.е. бой был равным, но битер мощнее вот и победил, все справедливо. И это при том что Артур реально был худшей версией себя. Бивол лучше, но бой был бы интересный
Ярд вел потому что британец и бился в Британии. Карточки - откровенная дичь и чушь
+13
-2
+11
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Willson MD
Справедливости ради, ярд вел раздельным решением, т.е. бой был равным, но битер мощнее вот и победил, все справедливо. И это при том что Артур реально был худшей версией себя. Бивол лучше, но бой был бы интересный
0
-2
-2
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Алексей Иванов
Когда после 6 раунда показали карточки я очень сильно удивился что Ярд вел,по моему Битер уверенно забирал все раунды
+9
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