Хилл нацелен на бой с Джонсом: «Джон – последнее испытание»

Чемпион UFC в полутяжелом весе заявил, что хочет подраться с бывшим доминирующим чемпионом дивизиона , который в 2020 году перешел в тяжелую весовую категорию.

«На 1000% я хочу с ним подраться. В конечном итоге я хочу подготовиться к бою с Джонсом.

Он – последнее испытание. Джонс был уже здесь, когда я пришел в спорт. И тогда я сказал себе: «Хорошо, я побегу за ним», – сказал Хилл.

Хилл ответил Прохазке из заснеженного леса: «Но где же ты?»

Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»