Хилл нацелен на бой с Джонсом: «Джон – последнее испытание»

Теги UFC Джон Джонс Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл заявил, что хочет подраться с бывшим доминирующим чемпионом дивизиона Джоном Джонсом, который в 2020 году перешел в тяжелую весовую категорию.

«На 1000% я хочу с ним подраться. В конечном итоге я хочу подготовиться к бою с Джонсом.

Он – последнее испытание. Джонс был уже здесь, когда я пришел в спорт. И тогда я сказал себе: «Хорошо, я побегу за ним», – сказал Хилл.

Хилл ответил Прохазке из заснеженного леса: «Но где же ты?»

Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»

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2 комментария

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Tihonovetskiy
Джонс таких лопухов десятилетие хлопал. Он в другом весе, и уже не вернеться. Хиллу бы продержаться на троне больше боя, пускай мечтает, но думаю долго не протянет, Анкалаев или Джири его отправят обратно в ечередь.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AveCaezar
Какой важный птица
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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