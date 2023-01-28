Хилл нацелен на бой с Джонсом: «Джон – последнее испытание»
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл заявил, что хочет подраться с бывшим доминирующим чемпионом дивизиона Джоном Джонсом, который в 2020 году перешел в тяжелую весовую категорию.
«На 1000% я хочу с ним подраться. В конечном итоге я хочу подготовиться к бою с Джонсом.
Он – последнее испытание. Джонс был уже здесь, когда я пришел в спорт. И тогда я сказал себе: «Хорошо, я побегу за ним», – сказал Хилл.
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