Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра хочет драться с обладателем титула в полутяжелом весе .

«Слышал, что Иржи Прохазка травмирован. Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?» – написал Перейра, обращаясь к Хиллу.

Хилл в минувшие выходные победил единогласным решением судей Гловера Тейшейру и стал новым чемпионом полутяжелого дивизиона.

Алекс Перейра: «Если Чимаев проиграет в полусреднем весе, это уничтожит весь хайп вокруг него»

Перейра привез чемпионский пояс UFC бразильскому племени – это уважение к корням. Колорит