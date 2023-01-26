Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра хочет драться с обладателем титула в полутяжелом весе Джамалом Хиллом.

«Слышал, что Иржи Прохазка травмирован. Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?» – написал Перейра, обращаясь к Хиллу.

Хилл в минувшие выходные победил единогласным решением судей Гловера Тейшейру и стал новым чемпионом полутяжелого дивизиона.

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4 комментария

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sanek maloi
Перейра и есть природный полутяж, гоняет много, видел его фото на тренировках в межсезон с Ракичем, бразилец просто огромный.
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armageddon123456
А что, нраица. Заруба то что надо
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+3
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уличный иуда
Отличный бой получился бы. Я бы с удовольствием посмотрел
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+4
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hala18
А вот на это бы я посмотрел и что то подсказывает, что это бой на один раунд
+9
0
+9
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