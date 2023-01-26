Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»
Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра хочет драться с обладателем титула в полутяжелом весе Джамалом Хиллом.
«Слышал, что Иржи Прохазка травмирован. Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?» – написал Перейра, обращаясь к Хиллу.
Хилл в минувшие выходные победил единогласным решением судей Гловера Тейшейру и стал новым чемпионом полутяжелого дивизиона.
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