Джефф Нил вызвал Ковингтона: «Колби, давай поможем полусреднему дивизиону сохранить его величие»

Топовый полусредневес UFC Джефф Нил хочет подраться с бывшим временным чемпионом .

«Я пытаюсь подраться с Гилбертом, но он занят погоней за Хорхе, который спорит с ДиСи о бое, который он точно не получит.

Я хочу получить возможность приблизиться к поясу. Колби, что скажешь? Давай поможем полусреднему дивизиону сохранить его величие», – написал Нил в соцсетях.

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