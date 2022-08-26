Джефф Нил вызвал Ковингтона: «Колби, давай поможем полусреднему дивизиону сохранить его величие»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Даниэль Кормье Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Джефф Нил хочет подраться с бывшим временным чемпионом Колби Ковингтоном.

«Я пытаюсь подраться с Гилбертом, но он занят погоней за Хорхе, который спорит с ДиСи о бое, который он точно не получит.

Я хочу получить возможность приблизиться к поясу. Колби, что скажешь? Давай поможем полусреднему дивизиону сохранить его величие», – написал Нил в соцсетях.

У Ковингтона после нападения Масвидаля проблемы с нервами шеи

Уайт заявил, что Колби готов драться. Ранее Бернс заявил, что у Ковингтона серьезные проблемы со здоровьем

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