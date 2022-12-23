Артем Резников: «Я не вижу большой опасности в Коноре, Фергюсоне или Чендлере. Я уверен в своей победе над ними»
Легковес ACA Артем Резников назвал бойцов, с которыми без проблем подрался в UFC.
«Я не вижу большой опасности в Коноре (Макгрегоре), (Тони) Фергюсоне или (Майкле) Чендлере. Я уверен в своей победе над ними.
Для меня было бы сложнее работать с (Матеушом) Гамротом, (Бенеилом) Дариушем, Арманом (Царукяном). Даже с Оливейрой. В топ-10 легкого веса я точно был бы», – заявил Резников.
23 декабря на ACA 150 Резников подерется с Андреем Кошкиным в полуфинале Гран-при.
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Зачем говорить бы если ты не там? Ничего против но мне кажется что каждый боец у нас в России считает что он топ 10, а по факту некоторые и 1го боя не могут вывезти.