Артем Резников: «Я не вижу большой опасности в Коноре, Фергюсоне или Чендлере. Я уверен в своей победе над ними»

Легковес ACA Артем Резников назвал бойцов, с которыми без проблем подрался в UFC.

«Я не вижу большой опасности в Коноре ( ), (Тони) или (Майкле) . Я уверен в своей победе над ними.

Для меня было бы сложнее работать с (Матеушом) Гамротом, (Бенеилом) Дариушем, Арманом (Царукяном). Даже с Оливейрой. В топ-10 легкого веса я точно был бы», – заявил Резников.

23 декабря на ACA 150 Резников подерется с Андреем Кошкиным в полуфинале Гран-при.

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