Артем Резников: «Я не вижу большой опасности в Коноре, Фергюсоне или Чендлере. Я уверен в своей победе над ними»

Теги MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Тони Фергюсон ACA Артем Резников Бокс/MMA/UFC

Легковес ACA Артем Резников назвал бойцов, с которыми без проблем подрался в UFC.

«Я не вижу большой опасности в Коноре (Макгрегоре), (Тони) Фергюсоне или (Майкле) Чендлере. Я уверен в своей победе над ними.

Для меня было бы сложнее работать с (Матеушом) Гамротом, (Бенеилом) Дариушем, Арманом (Царукяном). Даже с Оливейрой. В топ-10 легкого веса я точно был бы», – заявил Резников.

23 декабря на ACA 150 Резников подерется с Андреем Кошкиным в полуфинале Гран-при.

ACA 150: Резников против Кошкина, Гончаров – Вахаев и другие бои

3 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
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Естественно, всё перечисленные сбитые лётчики
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DanaWhite
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Был бы у бабушки…….
Зачем говорить бы если ты не там? Ничего против но мне кажется что каждый боец у нас в России считает что он топ 10, а по факту некоторые и 1го боя не могут вывезти.
+6
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+6
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уличный иуда
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Ты попади сначала туда, болтать все могут. Смотри еще, как Вагаев не отлети
+4
0
+4
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