Артур Бетербиев: «Если бы я мог выбирать снова, никогда бы не стал бойцом. Нехорошо бить людей»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался по поводу работы боксером.

«Да, я люблю свою работу, потому что все получается хорошо. Обычно люди работают ради денег, чтобы хорошо жить. У меня все так же.

Если бы мог выбирать снова, никогда бы не стал бойцом. Нехорошо бить людей. Тем более тех, которых ты знаешь», – сказал россиянин.

28 января в Лондоне Бетербиев подерется с Энтони Ярдом.

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4 комментария

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Ryan T.
Звездит как дышит
0
-3
-3
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dedpihto59
Поступил бы в хореографическое училище 😀‼️
+1
-4
-3
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Dmitry Shaolin
Хоть какая-то здравая мысль.
+5
-2
+3
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banchik1
Хорошие слова, даже если недоказуемы и непроверяемы.
+12
0
+12
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