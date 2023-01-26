Артур Бетербиев: «Если бы я мог выбирать снова, никогда бы не стал бойцом. Нехорошо бить людей»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался по поводу работы боксером.

«Да, я люблю свою работу, потому что все получается хорошо. Обычно люди работают ради денег, чтобы хорошо жить. У меня все так же.

Если бы мог выбирать снова, никогда бы не стал бойцом. Нехорошо бить людей. Тем более тех, которых ты знаешь», – сказал россиянин.

28 января в Лондоне Бетербиев подерется с Энтони Ярдом.

Артур Бетербиев: «Чье имя я хочу вписать в свое резюме – Канело или Усика? Энтони Ярда в эту субботу»

Бивол про вызов Бетербиева: «Нет смысла давать ответную реакцию»