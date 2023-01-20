Эдди Хирн: «Для меня был бы интересен поединок Мунгии против Головкина или Канело»
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн отреагировал на слова его коллеги Эрика Гомеса из Golden Boy Promotions, что бывший чемпион первого среднего веса мексиканец Хайме Мунгуя хочет подраться с обладателем титула WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом.
«Да, я был бы счастлив, посмотреть этот бой. Мунгуя… очень странная ситуация. Я не пойму, что они с ним делают. Мне он нравится, потому что является захватывающим боксером. Для меня был бы интересен поединок Мунгии против Головкина, Мунгии против Канело и Мунгии против Бивола, но я не вижу, чтобы он выиграл даже один раунд в бою с Дмитрием.
Странная ситуация. Раньше они никогда не демонстрировал готовность участвовать в больших боях, а тут внезапно называют Дмитрия Бивола. С чем это связано? Но, с другой стороны, почему бы и нет?», – сказал Хирн.
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