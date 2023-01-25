Биспинг – об иске против Конора: «Я не оправдываю его. Но, когда ты стоишь так дорого, этим могут воспользоваться»

Теги происшествия UFC Майкл Биспинг Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал судебный иск против Конора Макгрегора, который подала девушка, обвинившая ирландца в нападении.

«Реальность такова, что ты невиновен, пока твоя вина не доказана. Все могут говорить все что угодно, но слова не делают это правдой.

Я никак не защищаю Конора Макгрегора. Это не мое дело. Впрочем, он очень богатый, очень известный, и в мире есть шантажисты.

Есть люди, которые охотятся за деньгами. Есть много мудаков. Я не говорю, что эта девушка такая.

Я не утверждаю, что она шантажистка. Я не говорю, что она все это придумала, но я также не утверждаю, что это правда.

Реальность такова, что когда ты стоишь столько, сколько стоит Конор, люди пытаются воспользоваться этим», – сказал Биспинг.

Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину

Представитель Макгрегора отверг обвинения в нападении на женщину

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2kcprfjhfx
Биспинг здравую мысль сеет👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий