Биспинг – об иске против Конора: «Я не оправдываю его. Но, когда ты стоишь так дорого, этим могут воспользоваться»
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал судебный иск против Конора Макгрегора, который подала девушка, обвинившая ирландца в нападении.
«Реальность такова, что ты невиновен, пока твоя вина не доказана. Все могут говорить все что угодно, но слова не делают это правдой.
Я никак не защищаю Конора Макгрегора. Это не мое дело. Впрочем, он очень богатый, очень известный, и в мире есть шантажисты.
Есть люди, которые охотятся за деньгами. Есть много мудаков. Я не говорю, что эта девушка такая.
Я не утверждаю, что она шантажистка. Я не говорю, что она все это придумала, но я также не утверждаю, что это правда.
Реальность такова, что когда ты стоишь столько, сколько стоит Конор, люди пытаются воспользоваться этим», – сказал Биспинг.
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