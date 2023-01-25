Биспинг – об иске против Конора: «Я не оправдываю его. Но, когда ты стоишь так дорого, этим могут воспользоваться»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал судебный иск против , который подала девушка, обвинившая ирландца в нападении.

«Реальность такова, что ты невиновен, пока твоя вина не доказана. Все могут говорить все что угодно, но слова не делают это правдой.

Я никак не защищаю Конора Макгрегора. Это не мое дело. Впрочем, он очень богатый, очень известный, и в мире есть шантажисты.

Есть люди, которые охотятся за деньгами. Есть много мудаков. Я не говорю, что эта девушка такая.

Я не утверждаю, что она шантажистка. Я не говорю, что она все это придумала, но я также не утверждаю, что это правда.

Реальность такова, что когда ты стоишь столько, сколько стоит Конор, люди пытаются воспользоваться этим», – сказал Биспинг.

Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину

Представитель Макгрегора отверг обвинения в нападении на женщину