Майкл Биспинг: «Если бой Чендлера и Порье понравится публике, то у победителя есть шанс получить титульник»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о возможном поединке между и , который может пройти осенью на турнире UFC 281.

По мнению англичанина, из-за отсутствия Конора Макгрегора Порье или Чендлер в случае успешного выступления должны получить возможность подраться за титул.

«Если Порье и Чендлер добьются успеха, как Майкл сделал это в прошлом году в «Мэдисон-Сквер-Гарден», как Дастин делает это во время каждого своего выступления, то этот бой станет сенсационным.

Если их противостояние понравится публике, то есть хороший шанс, что победитель получит еще одну возможность», – сказал Биспинг.

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