Тайсон Фьюри хочет увидеть бой отца и Джейка Пола: «Папа бы вырвал и скормил ему сердце»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о недавнем конфликте между его отцом Джоном и видеоблогером Джейком Полом.

Стычка прошла на боксерском турнире Флойда Мейвезера, в ходе которой Джон Фьюри сорвал с себя футболку и призвал Джейка Пола подраться.

«Я думаю, что папа бы вырвал Полу сердце и скормил его ему. А ведь этому мужчине почти 60 лет.

Я считаю, что моему отцу и Джейку Полу следует подраться на голых кулаках, пока один из них не упадет.

Это было бы зрелище, и я отдал бы 100 долларов за pay-per-view, чтобы увидеть это», – сказал Тайсон.

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