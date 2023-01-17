Бой Джейка Пола и Томми Фьюри состоится 25 февраля (Ариэль Хельвани)

Инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что бой Джейка Пола и Томми Фьюри пройдет 25 февраля.

Поединок блогера и профессионального боксера должен был состояться летом, но из-за проблем с визой у Фьюри был отменен.

В последнем бою в октябре 2022-го Пол победил Андерсона Сильву единогласным решением судей. Фьюри в ноябре того же года принял участие в выставочном поединке с Ролли Ламбертом.

Томми Фьюри ответил на вызов Джейка Пола: «Все доходы пойдут на благотворительность. Прими это или оставь»

Тренер Пола против боя Джейка и Фьюри-младшего: «Кого бил Томми? Сколько PPV он продал?