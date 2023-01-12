Магомед Анкалаев может получить титульный бой в этом году (Бретт Окамото)

Журналист ESPN Бретт Окамото заявил, что российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев может получить еще один шанс на титульный бой.

В декабре на UFC 282 бой Анкалаева и за вакантный титул закончился ничьей.

«Сомневаюсь, что нас ждет еще один бой между Анкалаевым и Блаховичем. Дана Уайт был недоволен тем, как все прошло, поэтому сразу предложил новый бой.

Не думаю, что он захочет повторять поединок, который ему не понравился. Думаю, и Анкалаев, и Блахович получат других соперников.

И я предполагаю, что Анкалаев получит еще один титульник», – сказал Окамото.

22 января в Рио-де-Жанейро вакантный титул в полутяжелом весе разыграют и .

Ян Блахович: «После боя с Анкалаевым я сказал, что титул нужно отдать ему, потому что не помнил последний раунд»

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год