Магомед Анкалаев может получить титульный бой в этом году (Бретт Окамото)
Журналист ESPN Бретт Окамото заявил, что российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев может получить еще один шанс на титульный бой.
В декабре на UFC 282 бой Анкалаева и Яна Блаховича за вакантный титул закончился ничьей.
«Сомневаюсь, что нас ждет еще один бой между Анкалаевым и Блаховичем. Дана Уайт был недоволен тем, как все прошло, поэтому сразу предложил новый бой.
Не думаю, что он захочет повторять поединок, который ему не понравился. Думаю, и Анкалаев, и Блахович получат других соперников.
И я предполагаю, что Анкалаев получит еще один титульник», – сказал Окамото.
22 января в Рио-де-Жанейро вакантный титул в полутяжелом весе разыграют Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.
Ян Блахович: «После боя с Анкалаевым я сказал, что титул нужно отдать ему, потому что не помнил последний раунд»
Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год
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