Магомед Анкалаев может получить титульный бой в этом году (Бретт Окамото)

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Ян Блахович Магомед Анкалаев Анкалаев - Блахович Джамал Хилл Тейшейра – Хилл Бокс/MMA/UFC

Журналист ESPN Бретт Окамото заявил, что российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев может получить еще один шанс на титульный бой.

В декабре на UFC 282 бой Анкалаева и Яна Блаховича за вакантный титул закончился ничьей.

«Сомневаюсь, что нас ждет еще один бой между Анкалаевым и Блаховичем. Дана Уайт был недоволен тем, как все прошло, поэтому сразу предложил новый бой.

Не думаю, что он захочет повторять поединок, который ему не понравился. Думаю, и Анкалаев, и Блахович получат других соперников.

И я предполагаю, что Анкалаев получит еще один титульник», – сказал Окамото.

22 января в Рио-де-Жанейро вакантный титул в полутяжелом весе разыграют Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.

Ян Блахович: «После боя с Анкалаевым я сказал, что титул нужно отдать ему, потому что не помнил последний раунд»

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год

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3 комментария

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Нету Нету
Запасной? Тоже так думаю
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dreamstep
Надо по-честному Магомеду дать победителя титульного боя, нет сейчас более заслужившего претендента на титульник.
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+1
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Juninho P.
Как по мне, Уайт против нашего бойца. Явно попахивает чем то не хорошим
+2
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+1
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