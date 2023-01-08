Ян Блахович: «После боя с Анкалаевым я сказал, что титул нужно отдать ему, потому что не помнил последний раунд»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе объяснил, почему после поединка с призвал отдать пояс ему, а потом отказался от своих слов.

«После боя я сказал, что титул нужно отдать ему, потому что не помнил первый раунд. Я зациклился на пятом раунде, поскольку он был худшим для меня. К тому же Джо Роган вышел в октагон и сказал, что я не выиграл этот бой. Я тогда подумал, ну хорошо, возможно, он прав.

А сейчас, когда я несколько раз пересмотрел бой, я понял, что ничья – это справедливо. Я был ближе к победе, чем Анкалаев. Я хорошо выступал до третьего раунда. А потом Магомед поменял план на бой и очень хорошо себя проявил. Он взял четвертый и пятый раунды.

Если бы Анкалаев ничего не поменял, то бой закончился бы техническим нокаутом, потому что я очень сильно его бил. Думаю, что я финишировал бы его», – сказал Блахович.

Блахович про оправдания Анкалаева после боя: «Меня это бесит. Если вам плохо, оставайтесь дома, пейте чай с медом и отдыхайте»

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год