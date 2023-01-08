Ян Блахович: «После боя с Анкалаевым я сказал, что титул нужно отдать ему, потому что не помнил последний раунд»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович объяснил, почему после поединка с Магомедом Анкалаевым призвал отдать пояс ему, а потом отказался от своих слов.

«После боя я сказал, что титул нужно отдать ему, потому что не помнил первый раунд. Я зациклился на пятом раунде, поскольку он был худшим для меня. К тому же Джо Роган вышел в октагон и сказал, что я не выиграл этот бой. Я тогда подумал, ну хорошо, возможно, он прав.

А сейчас, когда я несколько раз пересмотрел бой, я понял, что ничья – это справедливо. Я был ближе к победе, чем Анкалаев. Я хорошо выступал до третьего раунда. А потом Магомед поменял план на бой и очень хорошо себя проявил. Он взял четвертый и пятый раунды.

Если бы Анкалаев ничего не поменял, то бой закончился бы техническим нокаутом, потому что я очень сильно его бил. Думаю, что я финишировал бы его», – сказал Блахович.

Блахович про оправдания Анкалаева после боя: «Меня это бесит. Если вам плохо, оставайтесь дома, пейте чай с медом и отдыхайте»

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год

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6 комментариев

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AVKU
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Лучше бы помолчал. Дали ничью, порадуйся удачи и готовься лучше.
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San9
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Блахович ни о чем. Казалось бы, такой пассивный Анкалаев, вроде разбил ему ногу (а то и две), включайся и забирай пояс, а в итоге хромой Магомед собрался и затащил в одну калитку последние раунды. Поляк еще и оправдываться пытается. Не бывать тебе больше чемпионом.
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DRCH
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Увольте Дарью, надоело ее потуги читать
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Эрдем Эрдем
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Только отбитый наркоман увидит в этом бою победу Блаховича. Магомед забрал 4 раунда из 5, поляк как обычно, спустя пару минут переобулся.
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Mercedes
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Сразу как начал читать новость, понял что автор Дашка
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rossoneri005
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В заголовке про последний раунд, а в тексте про первый речь идёт) Классика спортса
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