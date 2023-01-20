UFC 284 Махачев — Волкановски: как смотреть все бои и повтор турнира 12 февраля
Ночью 12 февраля на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В главном бою Ислам Махачев и Александр Волкановски сразятся за титул чемпиона в легком весе. А в со-главном событии пройдет схватка в полулегком весе между Яиром Родригезом и Джошем Эмметом за титул временного чемпиона.
Как смотреть UFC 284
- трансляция онлайн на каналах холдинга Матч ТВ (основной кард)
- повтор турнира будет 13 февраля
- в подписке UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
- прелимы в 04:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
Кард UFC 284
- Ислам Махачев vs Александр Волкановски
- Яир Родригез vs Джош Эммет
- Джастин Тафа vs Паркер Портер
- Джим Крут vs Алонзо Менифилд
- Рэнди Браун vs Джек Делла Маддалена
- Тайсон Педро vs Миньян Чжан
- Джек Дженкинс vs Джон Шейнис
- Джош Кулибао vs Мельсик Багдасарян
- Клейдсон Родригес vs Шеннон Росс
- Лома Лукбкнми vs Элиз Рид
- Блейк Билдер vs Шейн Янг
- Джейми Малларки vs Франсиско Прадо
- Зубайра Тухугов vs Элвес Бреннер
- Джуниор Тафа vs Вальдо Кортес-Акоста
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