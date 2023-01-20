UFC 284 Махачев — Волкановски: как смотреть все бои и повтор турнира 12 февраля

Ночью 12 февраля на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В главном бою Ислам Махачев и Александр Волкановски сразятся за титул чемпиона в легком весе. А в со-главном событии пройдет схватка в полулегком весе между Яиром Родригезом и Джошем Эмметом за титул временного чемпиона.

Как смотреть UFC 284

трансляция онлайн на каналах холдинга Матч ТВ (основной кард)

повтор турнира будет 13 февраля

в подписке UFC Fight Pass (весь турнир)

ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск

прелимы в 04:00 по мск

начало основного карда в 06:00 по мск

Кард UFC 284