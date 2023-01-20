UFC 284 Махачев — Волкановски: как смотреть все бои и повтор турнира 12 февраля

Теги UFC Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ночью 12 февраля на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В главном бою Ислам Махачев и Александр Волкановски сразятся за титул чемпиона в легком весе. А в со-главном событии пройдет схватка в полулегком весе между Яиром Родригезом и Джошем Эмметом за титул временного чемпиона.

Как смотреть UFC 284

  • трансляция онлайн на каналах холдинга Матч ТВ (основной кард)
  • повтор турнира будет 13 февраля
  • в подписке UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • прелимы в 04:00 по мск
  • начало основного карда в 06:00 по мск

Кард UFC 284

  • Ислам Махачев vs Александр Волкановски
  • Яир Родригез vs Джош Эммет
  • Джастин Тафа vs Паркер Портер
  • Джим Крут vs Алонзо Менифилд
  • Рэнди Браун vs Джек Делла Маддалена
  • Тайсон Педро vs Миньян Чжан
  • Джек Дженкинс vs Джон Шейнис
  • Джош Кулибао vs Мельсик Багдасарян
  • Клейдсон Родригес vs Шеннон Росс
  • Лома Лукбкнми vs Элиз Рид
  • Блейк Билдер vs Шейн Янг
  • Джейми Малларки vs Франсиско Прадо
  • Зубайра Тухугов vs Элвес Бреннер
  • Джуниор Тафа vs Вальдо Кортес-Акоста

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