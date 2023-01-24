Вадим Немков продлил контракт с Bellator

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Скотт Кокер Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков не собирается покидать промоушен в ближайшее время.

В понедельник Bellator объявил о продлении контракта. Условия неизвестны, но это «многолетнее соглашение».

«Вадим Немков был еще одним спортсменом, которого мы хотели видеть в составе Bellator в обозримом будущем. Он является важной частью одного из дивизионов, который, по нашему мнению, является сильнейшим во всех смешанных единоборствах.

Наш Гран-при в полутяжелом весе продемонстрировал, что у нас лучшие таланты в мире в 205 фунтах, и мы гордимся тем, что смогли сохранить такого талантливого бойца, чтобы он мог продолжать возглавлять этот дивизион.

Я с нетерпением жду встречи с Вадимом в захватывающих поединках в 2023 году и будущем», – сказал глава промоушена Скотт Кокер.

В последнем поединке в ноябре 2022-го Немков победил единогласным решением судей Кори Андерсона и стал победителем Гран-при.

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4 комментария

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Aram Ambarsumyan
Ответ Aibek Mak
Очень жаль!!! Таких чемпионов как Хилл он наверное вполне мог бы одолеть
Все Хилла недооценивают! Я уверен что как минимум в гипотетическом бою Хилл-Немков, Джамаал чаще попадал по Вадиму, и Вадиму было бы очень тяжело!
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Aibek Mak
Очень жаль!!! Таких чемпионов как Хилл он наверное вполне мог бы одолеть
+7
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+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Мда... Хотелось конечно в ЮФС на него посмотреть...
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p74msyjzwh
Жаль, хотелось на него в юфс глянуть
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+2
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