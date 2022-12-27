Вадим Немков отказался от боя с Йоэлем Ромеро на Bellator 290 (ESPN)

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Анатолий Токов Bellator 290 Немков - Ромеро Бокс/MMA/UFC

Как сообщает ESPN AR, отменен бой чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова и кубинца Йоэля Ромеро.

Поединок должен был состояться 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде (США), но россиянин снялся по неизвестным причинам.

В кард турнира войдет другой титульный поединок, в котором сойдутся россиянин Анатолий Токов и американец Джонни Эблин. На кону будет стоять титул чемпиона в среднем весе.

Главным событием Bellator 290 станет реванш Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

3 комментария

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Savelyev10211
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Ответ summer-winter
Вообще это логично, проводить такой бой спустя всего лишь 2,5 месяца после 5 раундового титульного поединка, с Ромеро смотрится непростая заруба, а также неслабый риск того , что Немков может подойти не в лучшей форме. В любом случае Вадим абсолютно спокойно может отказываться от этого поединка, он заслужил действовать с позиции выбора. А вообще пора уходить из Беллатора.
Откуда столько минусов))
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summer-winter
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Вообще это логично, проводить такой бой спустя всего лишь 2,5 месяца после 5 раундового титульного поединка, с Ромеро смотрится непростая заруба, а также неслабый риск того , что Немков может подойти не в лучшей форме. В любом случае Вадим абсолютно спокойно может отказываться от этого поединка, он заслужил действовать с позиции выбора. А вообще пора уходить из Беллатора.
+9
-5
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Чукча из Ичкерии
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Изначально было непонятно, почему так рано следующий бой
Пора в ЮФС уходить
+5
-3
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