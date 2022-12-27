Вадим Немков отказался от боя с Йоэлем Ромеро на Bellator 290 (ESPN)
Как сообщает ESPN AR, отменен бой чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова и кубинца Йоэля Ромеро.
Поединок должен был состояться 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде (США), но россиянин снялся по неизвестным причинам.
В кард турнира войдет другой титульный поединок, в котором сойдутся россиянин Анатолий Токов и американец Джонни Эблин. На кону будет стоять титул чемпиона в среднем весе.
Главным событием Bellator 290 станет реванш Федора Емельяненко и Райана Бейдера.
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