Вадим Немков отказался от боя с Йоэлем Ромеро на Bellator 290 (ESPN)

Как сообщает ESPN AR, отменен бой чемпиона в полутяжелом весе и кубинца .

Поединок должен был состояться 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде (США), но россиянин снялся по неизвестным причинам.

В кард турнира войдет другой титульный поединок, в котором сойдутся россиянин и американец Джонни Эблин. На кону будет стоять титул чемпиона в среднем весе.

Главным событием Bellator 290 станет реванш Федора Емельяненко и Райана Бейдера.