Чемпион UFC в легком весе рассказал, почему является одним из самых сильных борцов в промоушене.

«Потому что я из Дагестана – лучшей республики мира для борцов. Мы маленькая республика, но у нас много олимпийских чемпионов.

Борьба – наш традиционный вид спорта. Спросите любого, спросите водителя Uber – здесь все занимались борьбой.

Когда мы были детьми, мы начинали бороться на улице и вообще где угодно. Поэтому у бойцов из Дагестана такие хорошие навыки. Невозможно за несколько месяцев подготовиться к бойцу, который хорошо борется. Тебе необходимо заниматься борьбой всю жизнь.

Борьба – это не ударка и не кикбоксинг. Можно улучшить ударную технику за пару месяцев, но над борьбой тебе нужно работать всю жизнь», – сказал Махачев.

«Все будет по-другому, но я уже дрался без него». Махачев подтвердил, что Хабиба не будет в его углу на UFC 284

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