Махачев про борьбу в Дагестане: «Спросите водителя Uber – здесь все занимались борьбой»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, почему является одним из самых сильных борцов в промоушене.
«Потому что я из Дагестана – лучшей республики мира для борцов. Мы маленькая республика, но у нас много олимпийских чемпионов.
Борьба – наш традиционный вид спорта. Спросите любого, спросите водителя Uber – здесь все занимались борьбой.
Когда мы были детьми, мы начинали бороться на улице и вообще где угодно. Поэтому у бойцов из Дагестана такие хорошие навыки. Невозможно за несколько месяцев подготовиться к бойцу, который хорошо борется. Тебе необходимо заниматься борьбой всю жизнь.
Борьба – это не ударка и не кикбоксинг. Можно улучшить ударную технику за пару месяцев, но над борьбой тебе нужно работать всю жизнь», – сказал Махачев.
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То есть Бесик , один из самых одаренных борцов поколения и оснащенным технически с огромным трудолюбием , что подтверждают и дагестанцы сборники , мог обыгрывать их только за счет допинга ? что за терминаторы в Дагестане , если Бесик только на допинге их обыгрывал ? )) самому не смешно ?
Ты к советской/российской науке и образованию имеешь такое же отношение как и любой русский, житель дагестана, татарин и тд и тп.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Заслуженные_деятели_науки_Дагестанской_АССР
Ознакомься, нацик комнатный