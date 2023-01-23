Махачев про борьбу в Дагестане: «Спросите водителя Uber – здесь все занимались борьбой»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, почему является одним из самых сильных борцов в промоушене.

«Потому что я из Дагестана – лучшей республики мира для борцов. Мы маленькая республика, но у нас много олимпийских чемпионов.

Борьба – наш традиционный вид спорта. Спросите любого, спросите водителя Uber – здесь все занимались борьбой.

Когда мы были детьми, мы начинали бороться на улице и вообще где угодно. Поэтому у бойцов из Дагестана такие хорошие навыки. Невозможно за несколько месяцев подготовиться к бойцу, который хорошо борется. Тебе необходимо заниматься борьбой всю жизнь.

Борьба – это не ударка и не кикбоксинг. Можно улучшить ударную технику за пару месяцев, но над борьбой тебе нужно работать всю жизнь», – сказал Махачев.

«Все будет по-другому, но я уже дрался без него». Махачев подтвердил, что Хабиба не будет в его углу на UFC 284

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33 комментария

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Brigande
Ответ Abu Ibrahim
Ну так до 2016 года и предъявлял бы свои претензии . Я не слежу за борьбой , так загуглил : у Дагестана 19 олимпийцев, у Осетии 13(+1 отобранная за допинг) . В чем разговор ?
Никто не предъявляет . Я сказал , что по факту дагестанская школа не самая лучшая , а одна из двух , вот и весь разговор . Это не мои хотелки , это факт.
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Фуля
Ответ Brigande
Да да да , все олимпийцы чистые ) То есть Бесик , один из самых одаренных борцов поколения и оснащенным технически с огромным трудолюбием , что подтверждают и дагестанцы сборники , мог обыгрывать их только за счет допинга ? что за терминаторы в Дагестане , если Бесик только на допинге их обыгрывал ? )) самому не смешно ?
Никто не говорит, что Кудухов не был одаренным и трудолюбивым спортсменом. Одним допингом нельзя добиться высот. Его в Дагестане уважали и уважают до сих пор. Но почему то именно осетин начали массово ловить на туринаболе и лишать медалей прошлых олимпиад. И это касается не только тех, кто боролся за Россию, но и тех кто выступал за другие сборные. Налицо система
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U. M. A. Muhammad
Кто ведёт телегу? Не мог не стать , пишет вместе чел. Русский язык вышел из чата у вас?
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S-tolm
Ответ Isa Babaev
Какие достижения у тебя Саня ? Работать на заводе в мухосранске за 20к бухая водку дешевую ? Все гениальные учебные выходцы из СССР и никакого отношения к ним вы не имеете
Гениальные ученые имели возможность создавать, только благодаря тому, что вся страна работала на щаводах в мухосранске и гордилась этим. А сейчас барыгой быть почетнее, чем слесарем.
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S-tolm
Ответ Bala Bashka
В Дагестане как раз сейчас идет тренд на образование. P.S. Спрашивал у троих, зачем не знаю, никто из них не занимался борьбой.
У дагов традиции ну и горы, природная выносливость, плюс тело коренастое и масластое, такое сочетание редко где встретишь в мире. А борьбой занимается примерно столько же, с3олько в РФ, просто придают этому занятию совсем иное значение, чем в РФ и мире. Борьба в Дагестане, это примерно как муай-тай в тайланде.
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Abu Ibrahim
Ответ Brigande
Есть еще более маленькая республика с населением в 4 раза меньше чем в Дагестане , в которой до 2016 года было больше олимпийских чемпионов по борьбе , а на прошедшую олимпиаду в Токио поехали 3 из 6 , точно так же как и от Дагестана . Мы все знаем как хороша школа в Дагестане , но когда нибудь мы перестанем говорить о ультимативно лучшей школе ? Тогда как в действительности она одна из двух лучших .
Ну так до 2016 года и предъявлял бы свои претензии . Я не слежу за борьбой , так загуглил : у Дагестана 19 олимпийцев, у Осетии 13(+1 отобранная за допинг) . В чем разговор ?
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Brigande
Ответ Фуля
А после 2016 года пошли массовые дисквалификации из за туринабола. И лишение медалей. Сколько там у Таймазова осталось из 3 золотых медалей? Даже у Кудухова нашли допинг, но не стали посмертно лишать медали
Да да да , все олимпийцы чистые )
То есть Бесик , один из самых одаренных борцов поколения и оснащенным технически с огромным трудолюбием , что подтверждают и дагестанцы сборники , мог обыгрывать их только за счет допинга ? что за терминаторы в Дагестане , если Бесик только на допинге их обыгрывал ? )) самому не смешно ?
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87c74rfcc8
Ответ hala18
С языка снял, только это хотел впервые написать, Осетия по населению меньше одной Махачкалы, а олимпийцев имеет больше, но никто не говорит о ней так, хотя это очень уникальный момент
А чеченцы? Они же и вовсе гроза всего мира единоборств.
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Собака хаски в маске
Ответ Ussaev M
Спросите Мурада
йахабаля! Он вообще веселый оказывается персонаж,хоть и нехорошие поступки творил и творит (ну как например таксиста обманул).
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Sobachkin
Ответ Isa Babaev
Какие достижения у тебя Саня ? Работать на заводе в мухосранске за 20к бухая водку дешевую ? Все гениальные учебные выходцы из СССР и никакого отношения к ним вы не имеете
То есть нет достижений, жуе второй комментарий не про это, а перевод стрелок. Дуров тот же не из СССР, хотя именно он создал код и мессенджеры, которые сейчас актуальны. Завод в МСК давал 100 000р и более, с добрым утром. Хотя да из такси Соляриса всем виднее.
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Isa Babaev
Ответ Sobachkin
А какие достижения в образовании и технологиях?
Какие достижения у тебя Саня ? Работать на заводе в мухосранске за 20к бухая водку дешевую ? Все гениальные учебные выходцы из СССР и никакого отношения к ним вы не имеете
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-1
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Быстрорукий Джо
Могу то же самое сказать про Якутию Тыву Бурятию или Красноярск
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Вадим Сидоров
Поэтому в Дагестане много геев - идут в борьбу чтобы легально обниматься с мужиками
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<=Ubriaco_Belloccio=>
А совмещать борьбу с учебой не пробовали?
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Irbis15
Ответ Миша Михайлов
Вопрос : а как в Осетии с ММА? В боксе есть как минимум Гассиев, в борьбе много талантливых ребят. Почему так мало ярких ММАшников?
Потихоньку развивается. Раз в месяц стабильно (иногда и чаще) в новостях пишут, что кто-то из наших победил в каком-нибудь из промоушенов. Та же Диана Авсарагова(появлялась тут в новостях) несколько лет успешно выступает.
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Rustam3112
Ответ hala18
С языка снял, только это хотел впервые написать, Осетия по населению меньше одной Махачкалы, а олимпийцев имеет больше, но никто не говорит о ней так, хотя это очень уникальный момент
На последнем чемпионате России по вольной борьбе 5чемпионов из Дагестана и 3 из Алании ))
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Фуля
Ответ Brigande
Есть еще более маленькая республика с населением в 4 раза меньше чем в Дагестане , в которой до 2016 года было больше олимпийских чемпионов по борьбе , а на прошедшую олимпиаду в Токио поехали 3 из 6 , точно так же как и от Дагестана . Мы все знаем как хороша школа в Дагестане , но когда нибудь мы перестанем говорить о ультимативно лучшей школе ? Тогда как в действительности она одна из двух лучших .
А после 2016 года пошли массовые дисквалификации из за туринабола. И лишение медалей. Сколько там у Таймазова осталось из 3 золотых медалей? Даже у Кудухова нашли допинг, но не стали посмертно лишать медали
+5
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+2
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заляпут
Борцы 🤣🤣🤣
+1
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0
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Sobachkin
Ответ Oleg Where
А у тебя какие? Ты к советской/российской науке и образованию имеешь такое же отношение как и любой русский, житель дагестана, татарин и тд и тп. https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Заслуженные_деятели_науки_Дагестанской_АССР Ознакомься, нацик комнатный
Я ж не в такси
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Sobachkin
Ответ Bala Bashka
В Дагестане как раз сейчас идет тренд на образование. P.S. Спрашивал у троих, зачем не знаю, никто из них не занимался борьбой.
Это как выражено?
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Bala Bashka
Ответ Oleg Where
А у тебя какие? Ты к советской/российской науке и образованию имеешь такое же отношение как и любой русский, житель дагестана, татарин и тд и тп. https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Заслуженные_деятели_науки_Дагестанской_АССР Ознакомься, нацик комнатный
Магомед, зачем ты назвался Олегом?
+1
-4
-3
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Bala Bashka
Ответ Sobachkin
А какие достижения в образовании и технологиях?
В Дагестане как раз сейчас идет тренд на образование. P.S. Спрашивал у троих, зачем не знаю, никто из них не занимался борьбой.
+8
-1
+7
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Арни Терминатор
Ответ Brigande
Есть еще более маленькая республика с населением в 4 раза меньше чем в Дагестане , в которой до 2016 года было больше олимпийских чемпионов по борьбе , а на прошедшую олимпиаду в Токио поехали 3 из 6 , точно так же как и от Дагестана . Мы все знаем как хороша школа в Дагестане , но когда нибудь мы перестанем говорить о ультимативно лучшей школе ? Тогда как в действительности она одна из двух лучших .
бойцов у вас кот наплакал)))если и борьба есть нет плошадки об этом заявит на весь, мир ка это сделал не побежденый боец Хабиб.
+4
-9
-5
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Abdul Aziz
Почему не сказал "водители Яндекс такси"? 😁 Убер давно у нас нет, их российское подразделение поглотили Яндекс.
+3
0
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Oleg Where
Ответ Sobachkin
А какие достижения в образовании и технологиях?
А у тебя какие?
Ты к советской/российской науке и образованию имеешь такое же отношение как и любой русский, житель дагестана, татарин и тд и тп.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Заслуженные_деятели_науки_Дагестанской_АССР

Ознакомься, нацик комнатный
+19
-9
+10
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