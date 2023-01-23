Чимаев про сожжение Корана в Швеции: «Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так покажите нам свое уважение!»

Шведский боец UFC чеченского происхождения осудил сожжение Корана в Стокгольме.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран.

«Он [Расмус Палудан, лидер партии «Жесткий курс»] для нас террорист. Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией.

Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения. Почему вы позволяете ему так поступать?!» – написал Чимаев в соцсетях на шведском языке.

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