Чимаев про сожжение Корана в Швеции: «Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так покажите нам свое уважение!»

Теги происшествия UFC MMA полусредний вес (MMA) Политика Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев осудил сожжение Корана в Стокгольме.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран.

«Он [Расмус Палудан, лидер партии «Жесткий курс»] для нас террорист. Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией.

Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения. Почему вы позволяете ему так поступать?!» – написал Чимаев в соцсетях на шведском языке.

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251 комментарий

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aarau
Ответ Rasul33
Тот человек, который сжёг Коран говорит, что это свобода слова, но сжёг почему-то именно Коран, а не Библию или Тору. Во-вторых, на это ему дало разрешение само правительство Швеции, которая считает себя светской страной и человек может выбрать любую религию, но этим действием они также задели чувства всех мусульман. Получается, что Швеция не такая уж и хорошая, лицемерная даже. В той же Швеции, если так публично сжечь флаг ЛГБТ то можно получить наказание до лишения свободы. Оттого что он сжег Коран, Ислам хуже не стал. Под внешним врагом мусульмане даже стали крепче и сплочённее, вышли на митинги в разных городах. Этим действием "культурные", "толерантные" европейцы показали свое истинное лицо. Для нас Коран не просто бумажка.. В смысле "чего возбудились-то?", а какую реакцию вы хотели? Понять и простить? Какую реакцию вы хотели на эту откровенную провокацию???
бред не пишите. сжигайте какие угодно флаги ничего вам не будет
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DiffusedLight
Ответ *MVP*
он сторонник позиции «не лезь в чужой дом со своими правилами»
а чисто гипотетически, если меня до смерти избили полицейские за то что я хиджаб не правильно надела, то в такой дом тоже нельзя лезть со своими правилами?

а условно говоря. СВО это считается за "не лезть в чужой дом со своими правилами"?
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Arty Novikoff
Касаемо сжигания Корана. Сам являюсь, мягко говоря, нерелигиозным человеком. Однако так уж сложилось у людей, что у них есть ценности. У кого-то жизнь, у кого-то свобода, у кого-то дети, у кого-то религия, у кого-то книги и т.д.
Мы все разные. На Земле есть народы, где жизнь не очень-то не ценится. А есть народы, где книженция Корана - очень ценится.
И когда ты публично и демонстративно сжигаешь эту самую священную для них книгу - ты специально оскорбляешь огромное количество людей. И хотя этот процесс находится в рамках гуманного шведского законодательства - по сути это умножение зла на этой планете, простите за философско-моральный пафос. И к решению какой-либо "религиозной проблемы" это не приведет. А, скорее, наоборот. Приведет к еще большему насилию. Как уже не раз бывало в подобных случаях.
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Arty Novikoff
На самом деле, насколько я понимаю, это блестящий ход со стороны курдов. Все это сделано для того, чтобы их не выдали туркам, так как последние потребовали от Швеции их (курдов) выдачи. Для одобрения вступления Швеции в НАТО.
И во избежание вышеописанного, задача шведских курдов была в том, чтобы максимально рассорить Швецию и Турцию. Для этого они устроили фестиваль с сожжением чучела Эрдогана и сожжением Корана. Нажали на самые чувствительные места. Турция предсказуемо оскорбилась, заявив о том, что "НАТО обойдется пока без Шведов", попутно еще много чего наговорив в адрес скандинавов. Шведы сейчас тем более курдов выдавать не будут. Курдам профит. Молодцы, отлично сработали.
PS : Произошедшее очень выгодно и России. Но скорее в Якутске бананы начнут расти, чем в российских гос.структурах появятся люди, способные анализировать и проводить подобные операции.
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Arty Novikoff
Ответ Bernd Leno
Психические заболевания тоже имеют разную природу Одним везде мерещатся "путинские подстилки", другие называют публичное сожжение религиозной книги - “популизма там нет", третьи совмещают в себе и то, и другое Кстати комментаторы спортса долгое время предрекали что сжигать книги будут "в Мордоре", а оказалось что этим занимаются "классические консерваторы" из страны скандинавского благополучия
Отличный коммент. Если мог бы, поставил бы много плюсов )
Добавил бы еще, что сейчас книги на русском языке массово убирают из библиотек, в некоторых "европейских, либеральных и свободных" странах.
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Mr Azimof
Ответ Миша Михайлов
За помощью обратиться нужно вам, если вы не замечаете за собой откровенно шовинистические тезисы. Или забываете о том, что писали буквально пару сообщений назад Культура древних египтян и персов, действительно представляющая из себя ценность, умерла вместе с приходом арабов и ислама. И нынешние исламские Иран и Египет в плане культуры имеют к тому Египту и Персии такое же отношение , какое имеет Макдональдс к итальянской кухне, построенный на месте, где когда-то стоял итальянский ресторан. Аналогия ясна? Про преступления мигрантов в моей стране мне рассказывать не надо, я каждый день читаю новости своего города (Петербурга) и прекрасно знаю, что тут происходит. Я могу даже статистику скинуть с преступлениями конкретно мигрантов и даже высчитать приблизительную долю, во сколько раз чаще мигранты совершают тяжкие преступления чем жители конкретного города с паспортом гражданина. Про фундаментальный вклад в развитие науки рассказывать будете где-то в другом месте, где не знают о Древней Греции, например. Про "Астрологию" отдельный перл. Астрология, серьёзно? Лженаука?) Может астрономия? Разницу объяснить или, может быть, "легко загуглите в два клика"? С вами становится скучно.
Ну да, ошибся с астрологией, астрономия хотел сказать, хотя вы прекрасно поняли о чем я, и тем не менее решили перевернуть смысл сказанного и высмеять, ища слабость в аргументах, отметая все остальное.

Ладно, допустим все народы древности исчезли с концами. Вы статистику скиньте, пожалуйста. Давайте взглянем какой же прекрасный народ живёт в России, а преступления совершают исключительно мигранты. Может, потрудившись сами найдёте опровержение своим словам и взглянете правде в глаза. И да, у кавказцев коих вы будете журить и перекладывать ответственность, в большинстве, имеют гражданство с паспортом.

Шовинист обвиняет в шовинизме другого))) Где в одном предложении обвиняя во всех бедах мигрантов)) сюр)
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Umidjon Jo'rayev
Аллах так накажет ему не тройгыте наши вера за это карани я могу всех убыт Аллах с мной преду перуждаю Аллаху Акбар
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Rasul33
Ответ Pelerin
По-русски то, что ты хотел сказать, звучит "удобный кому?". И мне этот вопрос не интересен. Кто поумнее, тот и воспользуется. Важно, что ты готов ничего не получать на руки, а работать ради мифа ;)
Ок, раз ты такой умный) Кто сказал, что я работаю ради мифа?)
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Vadja
Ответ Alex Alex
Противопоставлять субъективное мнение индивида мнению полутора миллиарда мусульман?? Нужно быть героем или идиотом.. Чимаев- герой, даже этот шведский придурок по своему герой.. а вот ты кто?
Миллиардам людей плевать на коран и эти выкрики для них точно так же ничего не значат. То, что ты написал, оно в обе стороны работает, понимаешь.
И конечно же я противопоставлю свое мнение сколько угодно миллиардам любых людей, с которыми я не согласен. То, что их много не значит, что они правы, а я глупый. Это просто значит, что у меня другое мнение, которое не подразумевает под собой убийства, угрозы и подрыв задницы из-за какой-то книги.
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Alex Alex
Ответ Vadja
Очень современно, продвинуто и разумно сходить с ума и превращаться в агрессивных зомбарей из-за того что какую-то ничего не значащую книжонку кто-то где-то спалил. >Он [Расмус Палудан, лидер партии «Жесткий курс»] для нас террорист. Для меня террористы - это те, кто убивает других людей, совершает теракты, агрессивно продвигает свои идеалы и пытается насаждать их по всему миру, вне зависимости от убеждений других людей. Фанатики, для которых вера в несуществующее является важнее, чем развитие. Как же слаб должен быть этот очередной выдуманный божок, чтобы его фанатиков так триггерило всего лишь уничтожение книжки. P.S. Вообще, на мой взгляд, все религии уже очень давно исполнили свою функцию и им место на свалке истории.
Противопоставлять субъективное мнение индивида мнению полутора миллиарда мусульман??
Нужно быть героем или идиотом..
Чимаев- герой, даже этот шведский придурок по своему герой..
а вот ты кто?
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Корбэн Даллас
Не плохо, Рагнарёк в помощь
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Василий Березин
Ответ Диономис
Ребята, сжигающие Коран, точно не называют вас братьями. Тогда про кого речь?)
Про русских и всех других,и я согласен мы могли бы пожестче ответить.
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Владимир Северов
Ну сжег и сжег. Какого рожна мне навязывают веру в своих богов!!!
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Pelerin
Ответ Т Исмаил.
ну туда не вариант ,скоро подружимся с вами вместе с северной кореей.И ТУДА ПОЕДЕМ ,не терять скрепы так сказать.
Не-не... это пусть правительство дружит и едет. Буду рад )
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Pelerin
Ответ Rasul33
Удобный перед кем? И что ты вообще имеешь ввиду? Типа религия создана, чтобы управлять? Если реально в это веришь, хорошенько изучи Ислам
По-русски то, что ты хотел сказать, звучит "удобный кому?". И мне этот вопрос не интересен. Кто поумнее, тот и воспользуется. Важно, что ты готов ничего не получать на руки, а работать ради мифа ;)
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Владимир Северов
Ответ Vadja
Очень современно, продвинуто и разумно сходить с ума и превращаться в агрессивных зомбарей из-за того что какую-то ничего не значащую книжонку кто-то где-то спалил. >Он [Расмус Палудан, лидер партии «Жесткий курс»] для нас террорист. Для меня террористы - это те, кто убивает других людей, совершает теракты, агрессивно продвигает свои идеалы и пытается насаждать их по всему миру, вне зависимости от убеждений других людей. Фанатики, для которых вера в несуществующее является важнее, чем развитие. Как же слаб должен быть этот очередной выдуманный божок, чтобы его фанатиков так триггерило всего лишь уничтожение книжки. P.S. Вообще, на мой взгляд, все религии уже очень давно исполнили свою функцию и им место на свалке истории.
Яростно плюсую. Один спровоцировал других и у него это получилось.
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Миша Михайлов
Ответ Иса Темаев
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Вот собственно то, о чем я говорил.
"У вас так плохо и аборты в 14 лет", но мы всё равно едем к вам. Во Францию, в Германию, в США, в европейскую часть России.
Почему? Почему вы так плохо живете, что вынуждены уезжать в страны, где живут лицемеры и богоотступники? Может Бог все-таки не любит вас, не думали?
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Миша Михайлов
Ответ Mr Azimof
Вам правда следует обратиться за психологической помощью, на предмет мнительности, деструктивних убеждении и собственной важности. Уж, больно как уж в сковородке вертитесь от конкретных утверждений, прыгая с темы на тему. То я оскорбился, то ли сами оскорбляетесь. Что будет следующим, а-а-а, мой папа переплыл Волгу?! Египтяне, арабы, иранцы все они представляют исламскую религию ныне, кого вы пытались сгрести в одну кучу, поливая всех мусульман, тыкая отдельными случаями мигрантов в Европе и перепиской в сети. Я говорил что представители этих народов имеют гораздо древнюю культуру чем в Европе, и имели тесные связи с Европой ещё со времен греков и римлян. Где вы увидели ущемление тут русских?! Дальше, я говорю присмотреться к собственной стране, и задуматься чем же вы лучше тех же мигрантов?! Убийства, насилие, жестокость и ложная пропаганда, хватает и у вас. Посмотрите криминальные сводки своего города, это легко в два клика. Я не говорил что кто то, как народ хуже или лучше. У вас тоже хватает своего дерьма. По одному человеку или какой то группе судить всех людей очень глупо. Конкретно, по науке, мусульмане привнесли очень большой вклад, можно сказать фундаментальные, в математике, астрологии, медицине, хирургии, в архитектуре и прочее, которыми пользуется весь мир и по ныне. Не знаю нынешних учёных, но они есть и гуглится легко. Я не горжусь этим, потому что я не имею никакого отношения к ним, я просто констатирую факты, что было и есть. Почему не судить мусульман именно по ним, а не по малообразованной и маргинальной группке людей?! Хотя и в Европе и в Америке, мусульман среднего и выше класса большинство.
За помощью обратиться нужно вам, если вы не замечаете за собой откровенно шовинистические тезисы. Или забываете о том, что писали буквально пару сообщений назад
Культура древних египтян и персов, действительно представляющая из себя ценность, умерла вместе с приходом арабов и ислама. И нынешние исламские Иран и Египет в плане культуры имеют к тому Египту и Персии такое же отношение , какое имеет Макдональдс к итальянской кухне, построенный на месте, где когда-то стоял итальянский ресторан. Аналогия ясна?
Про преступления мигрантов в моей стране мне рассказывать не надо, я каждый день читаю новости своего города (Петербурга) и прекрасно знаю, что тут происходит. Я могу даже статистику скинуть с преступлениями конкретно мигрантов и даже высчитать приблизительную долю, во сколько раз чаще мигранты совершают тяжкие преступления чем жители конкретного города с паспортом гражданина.
Про фундаментальный вклад в развитие науки рассказывать будете где-то в другом месте, где не знают о Древней Греции, например.
Про "Астрологию" отдельный перл. Астрология, серьёзно? Лженаука?) Может астрономия? Разницу объяснить или, может быть, "легко загуглите в два клика"?
С вами становится скучно.
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Иса Темаев
Ответ Миша Михайлов
Пару дней назад имел удовольствие вести дискуссию с мусульманкой на сайте. Довольно вдумчивой и не агрессивной в общении, поэтому позиция её кажется довольно взвешенной. Ну, тезисно : - Наша вера превыше всего, поэтому никогда мы не будем считать другой образ жизни нормальным и никакой толерантности от нас не ждите (Например вызывающе одеваться или выпивать алкоголь в баре - по её мнению уже считается девиацией) - Мы хотим жить по шариату, и если 90% мусульман составляют населениие какого-либо государства, то тем, кто хочет жить светской жизнью, проще и безопаснее будет просто уехать. Подстраиваться под них и признавать их право быть другими никто не собирается. Удивительно ли, что отношение к людям с такой позицией в Европе очень сильно меняется ? Если они добровольно приезжают в страну с другим укладом и не собираются подстраиваться под её правила и культуру от слова совсем? Какого отношения они ждут?
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Мадина Уйгурова
Ответ Андоррский почтальон
Почему в Швеции девушка может гулять в хиджабе, а в Иране без хиджаба не может?
Потому что шииты лицемеры, которые играют в религию. Там хиджаба то как такового нет, у всех чёлка торчит. Заблудшие
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Чигорин
Ответ Luffy Die
Ведь они сами им разрешили туда приехать, если не нравится,тогда пусть запретят. Например в Турцию много русских и украинцев(и не только) приехало, они тоже нечисть? Говорят русские даже против азана петицию сделали. Ладно нельзя в чужой монастырь со своими правами, с этим я полностью согласен. А сжигать Коран, это хорошо да? Любой будет против этого, если хочешь показать свободу слова, с Библией ,Торой, Кораном ( я это не одобряю если что) надо сжечь и флаг ЛГБТ если они хотят показать свободу слова, но яиц не хватит для этого, потому что нету никакой свободы слова.
Проблема в том, что приехать разрешили чиновники, интересы которых не одно и тоже с интересами народа. А народ "гостям" совсем не рад, как в Швеции, так и в России. Да вы знаете. Культурный конфликт - объективная реальность. Чужих не любят нигде.
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Mr Azimof
Ответ Миша Михайлов
Большая часть претензий в мой адрес, исходящих от вас, касается моей национальности. Так что получается так, что разговор о взаимоуважении к другим культурам я веду с самым настоящим русофобом. Забавно. Иначе зачем вы вообще упоминаете моё происхождение, если мы говорим на довольно стороннюю тему культуры и уважения к чужим ценностям? Это правда важно для вас? "Посмотри на себя, ты же русский, вы вторглись в другую страну (да, лично я вторгся), посмотрите на себя : у вас президент Путин, посмотрите на себя : вы же русские и никакого отношения к Европе не имеете." Почитай свои сообщения непредвзято, хотя бы перед тем, как обвинять кого-то другого в шовинизме, выглядит нелепо. Араба ассимилировали египтян много позднее и говоря о вкладе египтян в европейскую культуру, вы говорите об эпохе Древнего Египта, а к нему арабы никакого отношения не имеют. Как и финикийцы никакого отношения к исламу не имеют, а великая Персия закончилась после арабского завоевания. И вообще само упоминание достижений (порой довольно сомнительных) тысячелетней давности вы уже дискредитируете весь исламский мир. Если в поисках достижений приходится отматывать пленку до Аль-Хорезми, жившего в 9 веке н.э, эпохе раннего ислама, то видимо дальше что-то пошло не так. Если кто-то начинает хвалиться достижениями своих настолько давних предков, то видимо сам (не про вас конкретно) он из себя уже давно ничего не представляет. Где современные достижения (последних трех сотен лет хотя бы) ? Из того, чем вы пользуетесь сейчас, много ли найдется изобретений, сделанных в исламских, а не европейских странах?
Вам правда следует обратиться за психологической помощью, на предмет мнительности, деструктивних убеждении и собственной важности. Уж, больно как уж в сковородке вертитесь от конкретных утверждений, прыгая с темы на тему. То я оскорбился, то ли сами оскорбляетесь. Что будет следующим, а-а-а, мой папа переплыл Волгу?!

Египтяне, арабы, иранцы все они представляют исламскую религию ныне, кого вы пытались сгрести в одну кучу, поливая всех мусульман, тыкая отдельными случаями мигрантов в Европе и перепиской в сети. Я говорил что представители этих народов имеют гораздо древнюю культуру чем в Европе, и имели тесные связи с Европой ещё со времен греков и римлян. Где вы увидели ущемление тут русских?!
Дальше, я говорю присмотреться к собственной стране, и задуматься чем же вы лучше тех же мигрантов?! Убийства, насилие, жестокость и ложная пропаганда, хватает и у вас. Посмотрите криминальные сводки своего города, это легко в два клика. Я не говорил что кто то, как народ хуже или лучше. У вас тоже хватает своего дерьма. По одному человеку или какой то группе судить всех людей очень глупо.

Конкретно, по науке, мусульмане привнесли очень большой вклад, можно сказать фундаментальные, в математике, астрологии, медицине, хирургии, в архитектуре и прочее, которыми пользуется весь мир и по ныне. Не знаю нынешних учёных, но они есть и гуглится легко. Я не горжусь этим, потому что я не имею никакого отношения к ним, я просто констатирую факты, что было и есть. Почему не судить мусульман именно по ним, а не по малообразованной и маргинальной группке людей?! Хотя и в Европе и в Америке, мусульман среднего и выше класса большинство.
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Т Исмаил.
Ответ Sanya Kruus
что живут по средневековым обычаям
ходят с веревкой в одном месте м сношаются беспорядочно?
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Т Исмаил.
Ответ Pelerin
Если ислам превыше всего, то не надо ехать в светскую страну. Нужно ехать в Афганистан, Иран - в зависимости от разновидности верования.
ну туда не вариант ,скоро подружимся с вами вместе с северной кореей.И ТУДА ПОЕДЕМ ,не терять скрепы так сказать.
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Т Исмаил.
Ответ Wekil
С учетом того, что они по сути считают Европу (как и всеь мир в целом) территорией, временно оккупированной неверными, такое отношение к чужим устоям вполне понятно. У них нет понятия другой культуры и других правил.
культуры какой ?и кто считает европу временно оккупированной неверием и прочей лабудой что ты написал))?когда мусульмане мешали другой культуре и другим правилам сожительствуя?в последний раз все религии мирно сосуществовали при мусульманском правлении в Иерусалиме.
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