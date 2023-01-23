Чимаев про сожжение Корана в Швеции: «Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так покажите нам свое уважение!»
Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев осудил сожжение Корана в Стокгольме.
21 января перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран.
«Он [Расмус Палудан, лидер партии «Жесткий курс»] для нас террорист. Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией.
Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения. Почему вы позволяете ему так поступать?!» – написал Чимаев в соцсетях на шведском языке.
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а условно говоря. СВО это считается за "не лезть в чужой дом со своими правилами"?
Мы все разные. На Земле есть народы, где жизнь не очень-то не ценится. А есть народы, где книженция Корана - очень ценится.
И когда ты публично и демонстративно сжигаешь эту самую священную для них книгу - ты специально оскорбляешь огромное количество людей. И хотя этот процесс находится в рамках гуманного шведского законодательства - по сути это умножение зла на этой планете, простите за философско-моральный пафос. И к решению какой-либо "религиозной проблемы" это не приведет. А, скорее, наоборот. Приведет к еще большему насилию. Как уже не раз бывало в подобных случаях.
И во избежание вышеописанного, задача шведских курдов была в том, чтобы максимально рассорить Швецию и Турцию. Для этого они устроили фестиваль с сожжением чучела Эрдогана и сожжением Корана. Нажали на самые чувствительные места. Турция предсказуемо оскорбилась, заявив о том, что "НАТО обойдется пока без Шведов", попутно еще много чего наговорив в адрес скандинавов. Шведы сейчас тем более курдов выдавать не будут. Курдам профит. Молодцы, отлично сработали.
PS : Произошедшее очень выгодно и России. Но скорее в Якутске бананы начнут расти, чем в российских гос.структурах появятся люди, способные анализировать и проводить подобные операции.
Добавил бы еще, что сейчас книги на русском языке массово убирают из библиотек, в некоторых "европейских, либеральных и свободных" странах.
Ладно, допустим все народы древности исчезли с концами. Вы статистику скиньте, пожалуйста. Давайте взглянем какой же прекрасный народ живёт в России, а преступления совершают исключительно мигранты. Может, потрудившись сами найдёте опровержение своим словам и взглянете правде в глаза. И да, у кавказцев коих вы будете журить и перекладывать ответственность, в большинстве, имеют гражданство с паспортом.
Шовинист обвиняет в шовинизме другого))) Где в одном предложении обвиняя во всех бедах мигрантов)) сюр)
И конечно же я противопоставлю свое мнение сколько угодно миллиардам любых людей, с которыми я не согласен. То, что их много не значит, что они правы, а я глупый. Это просто значит, что у меня другое мнение, которое не подразумевает под собой убийства, угрозы и подрыв задницы из-за какой-то книги.
Нужно быть героем или идиотом..
Чимаев- герой, даже этот шведский придурок по своему герой..
а вот ты кто?
"У вас так плохо и аборты в 14 лет", но мы всё равно едем к вам. Во Францию, в Германию, в США, в европейскую часть России.
Почему? Почему вы так плохо живете, что вынуждены уезжать в страны, где живут лицемеры и богоотступники? Может Бог все-таки не любит вас, не думали?
Культура древних египтян и персов, действительно представляющая из себя ценность, умерла вместе с приходом арабов и ислама. И нынешние исламские Иран и Египет в плане культуры имеют к тому Египту и Персии такое же отношение , какое имеет Макдональдс к итальянской кухне, построенный на месте, где когда-то стоял итальянский ресторан. Аналогия ясна?
Про преступления мигрантов в моей стране мне рассказывать не надо, я каждый день читаю новости своего города (Петербурга) и прекрасно знаю, что тут происходит. Я могу даже статистику скинуть с преступлениями конкретно мигрантов и даже высчитать приблизительную долю, во сколько раз чаще мигранты совершают тяжкие преступления чем жители конкретного города с паспортом гражданина.
Про фундаментальный вклад в развитие науки рассказывать будете где-то в другом месте, где не знают о Древней Греции, например.
Про "Астрологию" отдельный перл. Астрология, серьёзно? Лженаука?) Может астрономия? Разницу объяснить или, может быть, "легко загуглите в два клика"?
С вами становится скучно.
Египтяне, арабы, иранцы все они представляют исламскую религию ныне, кого вы пытались сгрести в одну кучу, поливая всех мусульман, тыкая отдельными случаями мигрантов в Европе и перепиской в сети. Я говорил что представители этих народов имеют гораздо древнюю культуру чем в Европе, и имели тесные связи с Европой ещё со времен греков и римлян. Где вы увидели ущемление тут русских?!
Дальше, я говорю присмотреться к собственной стране, и задуматься чем же вы лучше тех же мигрантов?! Убийства, насилие, жестокость и ложная пропаганда, хватает и у вас. Посмотрите криминальные сводки своего города, это легко в два клика. Я не говорил что кто то, как народ хуже или лучше. У вас тоже хватает своего дерьма. По одному человеку или какой то группе судить всех людей очень глупо.
Конкретно, по науке, мусульмане привнесли очень большой вклад, можно сказать фундаментальные, в математике, астрологии, медицине, хирургии, в архитектуре и прочее, которыми пользуется весь мир и по ныне. Не знаю нынешних учёных, но они есть и гуглится легко. Я не горжусь этим, потому что я не имею никакого отношения к ним, я просто констатирую факты, что было и есть. Почему не судить мусульман именно по ним, а не по малообразованной и маргинальной группке людей?! Хотя и в Европе и в Америке, мусульман среднего и выше класса большинство.