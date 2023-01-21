«Самое важное в жизни – это быть лучше себя вчерашнего». Бетербиев отмечает 38-летие

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев 21 января отмечает 38-летие.

«С каждым годом понимаю, что количество прожитых лет – это всего лишь цифра. Можно жить долго, но прожить скучную и бесполезную жизнь.

А ведь каждый день нам дается для того, чтобы сделать что-то важное. А самое важное в жизни – это быть лучше себя вчерашнего», – написал боксер в соцсети.

28 января в Лондоне Бетербиев подерется с Энтони Ярдом.

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3 комментария

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tt77
До Кличко (по словам)рановато ещё ,но уже кое что )))
0
0
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Kurt
Забыл поблагодарить Рамзана Ахматовича)
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Van Pelt
Капец конечно чуваку карьеру закапывают
Лучший панчер, но хайпа 0
+4
0
+4
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