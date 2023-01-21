«Самое важное в жизни – это быть лучше себя вчерашнего». Бетербиев отмечает 38-летие

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе 21 января отмечает 38-летие.

«С каждым годом понимаю, что количество прожитых лет – это всего лишь цифра. Можно жить долго, но прожить скучную и бесполезную жизнь.

А ведь каждый день нам дается для того, чтобы сделать что-то важное. А самое важное в жизни – это быть лучше себя вчерашнего», – написал боксер в соцсети.

28 января в Лондоне Бетербиев подерется с .

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