Саят Абдрахманов про бой Исмагулов – Царукян: «Считаю, что они полностью себя не показали в этом бое»
Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов рассказал о своих впечатлениях от поединка двух своих клиентов Дамира Исмагулова и Армана Царукяна:
«Если посмотреть с положительной стороны, то тот факт, что два моих бойца дерутся в лучшей лиге мира – это тоже результат совместной работы. Но если говорить о личных переживаниях, то это был не самый приятный опыт – организация, мероприятия до боя, сам бой, да и после боя я до сих пор это переживаю. Понятно, что кто-то победил, кто-то проиграл, поэтому нет какой-то радости. Во время боя я переживал за ошибки, за то, что кто-то мог сделать больше. Я считаю, что не Арман, не Дамир полностью себя не показали в этом бое. Для Дамира я надеюсь это поражение станет отправной точкой».
Бой завершился победой Царукяна единогласным решением судей.
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