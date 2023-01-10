Саят Абдрахманов про бой Исмагулов – Царукян: «Считаю, что они полностью себя не показали в этом бое»

Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов рассказал о своих впечатлениях от поединка двух своих клиентов Дамира Исмагулова и Армана Царукяна:

«Если посмотреть с положительной стороны, то тот факт, что два моих бойца дерутся в лучшей лиге мира – это тоже результат совместной работы. Но если говорить о личных переживаниях, то это был не самый приятный опыт – организация, мероприятия до боя, сам бой, да и после боя я до сих пор это переживаю. Понятно, что кто-то победил, кто-то проиграл, поэтому нет какой-то радости. Во время боя я переживал за ошибки, за то, что кто-то мог сделать больше. Я считаю, что не Арман, не Дамир полностью себя не показали в этом бое. Для Дамира я надеюсь это поражение станет отправной точкой».

Бой завершился победой Царукяна единогласным решением судей.

История Дамира Исмагулова: чуть не стал футболистом, с первой победы подарил деду машину, может уйти в бокс после поражения в UFC

Жумагулов вошел в ТОП-10 бойцов UFC по количеству ударов ногами за год

Назван «новый Шавкат Рахмонов» в легком весе