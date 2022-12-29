Гаджиев – о поединке Минеева и Шары Буллета: «Это было бы интереснее многих боев Шарабутдина в UFC»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил сожаления из-за того, что поединок по правилам кикбоксинга между Шарабутдином Магомедовым и больше невозможен.

Напомним, что ранее Шара Буллет пополнил средний дивизион UFC, подписав контракт с промоушеном на несколько боев.

«Мы хотели, чтобы Шара подрался по правилам кикбоксинга, потом с Владимиром Минеевым, а затем провел защиту.

Вмешались в дело обстоятельства, связанные с Минеевым. Мне Шарабутдин сразу позвонил и сказал: «А что сейчас?»

Я ему ответил, что обманывать его не буду. Все, что связано с Володей Минеевым все в подвешенном состоянии.

Бой с Минеевым для Шары был бы интереснее многих боев в . Но сейчас говорить про этот поединок не совсем корректно», – сказал Гаджиев.

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