Гаджиев – о поединке Минеева и Шары Буллета: «Это было бы интереснее многих боев Шарабутдина в UFC»

Теги UFC AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил сожаления из-за того, что поединок по правилам кикбоксинга между Шарабутдином Магомедовым и Владимиром Минеевым больше невозможен.

Напомним, что ранее Шара Буллет пополнил средний дивизион UFC, подписав контракт с промоушеном на несколько боев.

«Мы хотели, чтобы Шара подрался по правилам кикбоксинга, потом с Владимиром Минеевым, а затем провел защиту.

Вмешались в дело обстоятельства, связанные с Минеевым. Мне Шарабутдин сразу позвонил и сказал: «А что сейчас?»

Я ему ответил, что обманывать его не буду. Все, что связано с Володей Минеевым все в подвешенном состоянии.

Бой с Минеевым для Шары был бы интереснее многих боев в UFC. Но сейчас говорить про этот поединок не совсем корректно», – сказал Гаджиев.

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3 комментария

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Горец Юнайтед
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Вообще не равный бой
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jackson_07
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Минеев не будет с ним драться потому что знает, что его отделают.
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los merengues
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Камил брат Минеева что ли? Он его нахваливают при любом удобном случае.
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